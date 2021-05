Damiano e Victoria dei Maneskin pubblicano foto insieme dall’Eurovision e i fan impazziscono: perchè tutti sognano un’amicizia come la loro.

Damiano e Victoria dei Maneskin pubblicano foto in cui sono insieme dall’Eurovision e fanno impazzire i fan che sognano un’amicizia come la loro. Belli, giovani, con una grandissima passione per la musica che li ha portati a lavorare duramente per realizzare il loro sogno, Damiano e Victoria dei Maneskin sono amatissimi dai fans che sognano di poter avere un’amicizia come la loro.

Oltre a condividere il palco, a lavorare insieme l’unoca accanto all’altra, tra Damiano e Victoria c’è un affetto vero, puro e incondizionato. A tutto ciò si aggiunge un feeling artistico e umano che i fans hanno amato sin dal primo provino a X Factor quando, sulle note di Chosen, l’inedito che spalancò le porte di X Factor, ai Maneskin, camminavano andandosi incontro.

Un rapporto speciale che, con gli anni, è cresciuto ed è diventato ancora più forte come hanno dimostrato sul palco del Festival di Sanremo e come stanno dimostrando sul palco dell’Eurovision 2021 dove, insieme a Ethan e Thomas, gli altri due Maneskin, stanno facendo impazzire l’Europa con le prime prove sulle note di Zitti e Buoni.

Damiano e Victoria dei Maneskin, un’amicizia speciale che fa sognare i fan

Damiano David, dopo le prime prove sul palco dell’Eurovision, tra le storie di Instagram, ha pubblicato la foto che vedete qui in alto. sul palco, il frontman dei Maneskin interagisce molto con Ethan, Thomas e Victoria e, con quest’ultima, sfoggia una complicità che i fan amano.

Amici veri anche nella vita, direttamente da Rotterdam, si sono definiti fratelli e sorelle. I quattro Maneskin condividono tutto e trascorrono insieme tantissimo tempo sia per lavoro che durante il tempo libero. Il rapporto speciale che c’è tra Victoria e Damiano fa così sognare puntualmente i fans dei Maneskin che, con l’Eurovision, stanno conquistando l’Europa.

A parlare del legame che ha con Damiano, in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan nel 2019, è stata proprio Victoria: “Non siamo mai stati insieme, ma è vero che abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa. Ci vogliamo bene”.

Damiano, invece, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Le Iene, ha confessato di aver avuto un diverbio verbale con un fan proprio per Victoria. “Una volta, abbiamo suonato, non c’erano le transenne, Victoria si è piagata e un ragazzo ha avuto la geniale idea di toccarle il cu*o. Gli ho detto un po’ di cose non belle”, ha detto Damiano.

Anche a Rotterdam, Damiano e Victoria stanno trascorrendo tanto tempo insieme e, nelle scorse ore, un video pubblicato dal fanclub ufficiale della band romana che potete vedere qui sotto, ha conquistato i fan.

Tra Victoria e Damiano, dunque, c’è un’amicizia davvero bella e speciale.