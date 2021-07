Depilazione indolore: è possibile se usi questa alternativa delicata ed efficace

La depilazione è un vero e proprio cruccio per molte donne che temono il dolore connesso ma, in realtà, esiste una tecnica a prova di sofferenza.

Tecniche di depilazione ne esistono molte, dal laser di ultima generazione alla classica lamenta, ma la ceretta rimane in effetti ancora la via più quotata. Peccato però che questa strada comprenda un elemento alquanto ostico: il dolore.

Sentir male è quell’aspetto che tutte vorremmo evitare ma che, al tempo stesso, ci sembra invece inevitabile. Ma le cose stanno veramente così?

A quanto pare no, un modo per ottenere la tanto desiderata depilazione indolore esiste e noi stiamo per scoprirlo.

Piccola anticipazione: è tutta questione di tecnica.

Il segreto per una depilazione indolore è la giusta tecnica

Negli ultimi tempi, fortunatamente, il mondo dell’estetica ha sviluppato numerose alternative in grado di regalarci una depilazione impeccabile ma con decisamente meno sofferenza della classica ceretta.

Tra queste opzione c’è lei, la resina, un sistema di depilazione che, grazie alla sua grande aderenza, riesce ad avvolgere ogni pelo alla perfezione, rimuovendolo dal follicolo in modo delicato ma efficace.

Infatti, la resina non si attacca alla pelle, ma solo al pelo e in questo modo non irrita la cute. Un dettaglio non da poco, anzi, di quelli che fanno veramente la differenza.

Pare inoltre che la sua ricchezza di oli essenziali ed enzimi proteolitici, renda la resina anche capace di nutrire la pelle e rallentare la ricrescita dei peli.

Ma quali sono le sostanze che compongono la resina:

Cera d’api : una sostanza ricca di enzimi proteolitici che rallentano la crescita del pelo e che abbonda nella resina.

: una sostanza ricca di enzimi proteolitici che rallentano la crescita del pelo e che abbonda nella resina. L’olio essenziale di Geranio Bourbon : anche quest’olio rallenta la ricrescita inducendo inoltre una diminuzione della densità follicolare.

: anche quest’olio rallenta la ricrescita inducendo inoltre una diminuzione della densità follicolare. Oli essenziali: ulteriori oli come la larrea divaricata o la menta piperita compongono la resina. Si tratta di sostanze antisettiche ed antibatteriche che idratano la pelle in profondità.

Infine un ulteriore plus della resina è il suo essere green, dato che si tratta di una sostanza completamente naturale. Questa depilazione si trasforma così in una scelta ecologica e rispettosa dell’ambiente.