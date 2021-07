Il patrimonio di Meghan Markle è di quelli che vi lasceranno senza parole: troppi zeri da contare e pensare che si moltiplica di anno in anno.

Quando è approdato a Buckingham Palace, l’ex attrice di Suits, Meghan Markle, aveva un patrimonio netto di circa 5 milioni. Non propriamente una donna indigente dunque ma, per onestà, bisogna poi ammettere che, da quanto è entrata a far parte della Royal Family, Meghan Markle ha visto letteralmente moltiplicarsi in modo esponenziale il suo conto in banca.

Quanto guadagna allora oggi la duchessa del Sussex? A quanto ammonta il patrimonio di Meghan Markle? Stiamo per scoprirlo.

Il patrimonio di Meghan Markle

Il portale americano Celebrity Net Worth ha recentemente resa nota una stima del patrimonio di Meghan Markle, proponendo anche un confronto con la così detta cifra di partenza, quella con cui la futura sposa era atterrata in Gran Bretagna.

“Incassava 50mila dollari a puntata quando recitava in Suits, per un totale di 4 milioni incassati dalla serie” a cui si aggiungono poi i guadagni del suo blog, The Tig, che “le garantiva 80mila dollari all’anno”

Il primo grosso salto avanti del conto in banca di Meghan Markle si ebbe nel 2018, anno delle nozze con il principe Harry. Quest’ultimo vantava infatti a sua volta un patrimonio netto di circa 20 milioni, dovuti soprattutto all’eredità ricevuta dopo al prematura scomparsa della madre, Lady Diana.

La vera epocale svolta si chiama però Megxit, ovvero l’allontanamento che nel 2020 spinse la coppia a trasferirsi prima in Canada e poi in California. Inn del periodo una serie di super contratti firmati con colossi della comunicazione fece impennare i guadagni della coppia:

“Hanno un accordo con Netflix da 100 milioni di dollari in cinque anni, per la produzione di documentari e programmi per bambini – ricorda Celebrity Net Worth – Da Spotify, invece, guadagneranno 18 milioni in tre anni, legati alla realizzazione di podcast”

Tutto ciò ha portato alla fine il patrimonio di Meghan Markle, condiviso con il marito Harry, a raggiugnere la cifra di 60milioni di dollari, circa 50milioni di euro. Dieci volte la cifra pre-nuziale.

Certo la coppia sostiene anche ingenti spese, come quelle per la sicurezza o l’acquisto della meravigliosa villa a Montecito, in California, per un costo di 15 milioni, di cui 5 pagati subito cash e 10 con un mutuo. Il bilancio però tutto sommato ci appare in positivo, che ne dite?

Fonte: vanityfair.it