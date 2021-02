Perché Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati? Lei spiega la verità

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si sono lasciati dopo Uomini e Donne, ma per quale motivo? Lei, intervistata dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha svelato tutta la verità.

Giulio Raselli è noto al pubblico del piccolo schermo perché durante la scorsa stagione di Uomini e Donne ha ricoperto il ruolo di tronista, ma l’anno prima è stato un corteggiatore di Giulia Cavaglià e poi un tentatore a Temptation Island. Insomma, non si è di certo fatto mancare nulla. Durante il suo percorso negli studi Elios di Roma ha però iniziato una storia d’amore con Giulia D’Urso, ma qualche tempo dopo la fine della loro esperienza nel programma i due hanno deciso di dirsi addio e di separare in maniera definitiva le loro strade.

Prima d’ora, però, non si sono mai sbilanciati in merito ai motivi che li hanno spinti a prendere questa scelta. O almeno fin quando lei non ha scelto di rompere il silenzio sulle pagine del magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, rivelando tutti i retroscena sul loro rapporto di cui il grande pubblico non è a conoscenza.

“Ora, che sono passati mesi da quel momento, posso dirvi che sto bene. Anche perché con il passare del tempo sto riconquistando sempre di più quella che è la mia serenità” ha esordito l’ex corteggiatrice. “Sarei dovuta restare con la mia famiglia in Salento soltanto qualche giorno, invece ho scelto di prolungare un po’ il mio soggiorno e di tornare a Milano soltanto in un secondo momento. La storia tra me e Giulio è finita a settembre“ ha ammesso. “Abbiamo passato l’estate tra alti e bassi, fin quando non ho preso tutte le mie cose da casa nostra ed ho scelto di trascorrere qualche giorno in un B&B per poi scegliere di andare a vivere a Milano” ha poi proseguito.

“Devo ammettere che in un primo momento non riuscivo a credere a quello che ci stava succedendo, ma poi quando lui ha scelto di comunicarlo sui social, dopo la fine di una nostra forte discussione, mi ha lasciata senza parole“ ha ammesso Giulia. “Io stavo andando a casa di una mia amica a Milano e mi sono ritrovata con le sue dichiarazioni sul web. Ok, lui è uno istintivo ma io ci sono rimasta davvero male. Io l’ho capito soltanto dopo, ma abbiamo due modi di ragionare sulle cose totalmente diversi. Ho voluto aspettare prima di parlare della fine della nostra storia perché non volevo che presa dalla rabbia potessi passare un messaggio sbagliato su quanto accaduto” ha concluso Giulia D’Urso su Giulio Raselli prima di rivelare il motivo per cui hanno scelto di lasciarsi.

Giulia D’Urso dopo Uomini e Donne: “Giulio Raselli? Non mi fido più”

Giulia D’Urso ha rivelato che purtroppo con il passare del tempo lei e Giulio Raselli hanno compreso che i loro caratteri erano del tutto incompatibili, tant’è che non facevano altro che litigare. In particolar modo dopo il periodo del lockdown trascorso insieme. Esperienza che purtroppo invece di avvicinarli, li ha allontanati.

“Io e Giulio ci siamo ritrovati a litigare tanto e spesso. Tra di noi si era creata questa strana dinamica dove tutto diventava una discussione continua. Sicuramente trascorrere il periodo del lockdown insieme, senza alcuna valvola di sfogo, non ha affatto aiutato il nostro rapporto. In quanto si era creata una sorta di frustrazione generale ed entrambi abbiamo iniziato a riversare l’uno sull’altra” ha spiegato Giulia sull’ex tronista, che è stato smascherato anche dall’amico di Selvaggia Roma.

“Non siamo più riusciti a liberarci da questi meccanismi. Certo, all’inizio di tutto pensi che sia normale avere certe discussioni, ma poi arrivi a litigare per qualsiasi cosa e non riuscivi più a trovare una soluzione per poter andare avanti. Litigavamo per ogni cosa, dalle faccende di casa fino a gelosie del tutto inutili. Quando stavo con lui non riuscivo a sentirmi compresa. Non riusciva a capire tutte le difficoltà che stavo provando in quel momento. Io ho lasciato tutto per la nostra storia: le mie amiche, la mia città. Certo, a Valenza ho provato a creare una dimensione del tutto mia, ma era inevitabile che soffrissi per quanto accaduto. Poi lui non ha mai dimostrato di essere molto socievole nei confronti delle mie amicizia. Io e Giulio eravamo arrivati alla saturazione della nostra storia“.

“Giulio ha continuato a cercarmi per diverse occasioni. Era pure vento a Milano, voleva riallacciare il nostro rapporto, ma da parte mia c’era soltanto una grossa confusione. Avrei tanto voluto vederlo cambiato, perché essersi dispiaciuti non cambiava di certo le cose, ma lui era arrabbiato che io non sia riuscito a perdonarlo, ma credo che lui non si renda conto delle conseguenze di quello che fa. Ci siamo incontrati un’ultima volta in Piglia, quando ha preso un treno e si è presentato da me con un mazzo di fuori. In quell’occasione abbiamo parlato, ma non mi fido più di quello che dice. All’inizio, certo, non è stato affatto facile, ho avuto anche problemi di sonno e legati all’ansia“ ha ammesso per la prima volta.

“Non ha sbagliato soltanto lui, ci tengo a precisarlo, ma entrambi. Io avrei potuto essere più puntigliosa all’inizio della nostra storia e chiarire che ci stavo male, ma ho provato a non fargli pesare nulla, ma questo non voleva dire che io non ci stessi male. Mi sarei aspettata una maggiore comprensione da parte sua, ma con il tempo questa non è mai arrivata e ogni giorno è diventato sempre più intollerante. Io ho provato anche ad avvisarlo di come stessero andando le cose tra noi, ma non ha mai capito che io mi stavo allontanando sempre di più. Certo, a volte mi manca se penso a tutti quei momenti vissuti insieme, ma non penso sia una persona con cui potrei trascorrere il resto della mia vita” ha concluso. “Il mio cuore ora non pensa a nessuno, ma ho bisogno di tempo per stasera da sola. Sono libera a tutti gli effetti, ma voglio stare tranquilla. Non mi ritengo pronta per una nuova storia. Mi sono fatta troppo male ed ho bisogno di tempo per metabolizzare. Non sono una che usa la tattica chiodo scaccia chiodo”.

Giulia D’Urso ha spiegato perché è finita la storia con Giulio Raselli, raccontando per la prima volta come sono realmente andate le cose tra loro.