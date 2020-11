Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, ha smascherato Giulio Raselli che aveva attaccato la concorrente del GF Vip.

Tony Aglianò è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte ad Amici di Maria de Filippi e recentemente è tornato in tv, nei salotti di Pomeriggio 5, per difendere la sua migliore amica Selvaggia Roma, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip.

La Roma, proprio in queste ore, è stata attaccata da Giulio Raselli, che l’ha accusata non solo di essere una persona poco corretta, ma anche di aver messo in pericolo il suo percorso a Uomini e Donne. Tony, però, racconta una versione un po’ differente dalla sua, ma vediamo di preciso cos’è successo.

Giulio ha affermato di aver incontrato Selvaggia durante il corso dell’estate, dopo essersi scambiati una serie di messaggi, e fin qui non c’è nulla di male, anzi. Lui però ha dichiarato ai microfoni di Casa Chi, che la Roma avrebbe scattato una foto che in cui lo si immortala mentre una amica di lei gli stringe le braccia al collo. Il tutto, sottolinea Raselli, sarebbe stato fatto con lo scopo di creare qualche gossip, in quanto Selvaggia camperebbe soltanto di questo, e gli avrebbe causato non pochi problemi durante il suo percorso al dating show di Maria De Filippi.

Tony Aglianò ha smascherato Giulio Raselli raccontando come sarebbero andate realmente le cose, pubblicando anche la famosa foto che gli avrebbe rovinato il percorso a Uomini e Donne.

Giulio Raselli ha usato Selvaggia Roma? Tony Aglianò insinua il dubbio

Giulio Raselli non ha avuto un percorso facile a Uomini e Donne soltanto dopo settimane che ha iniziato il suo percorso negli studi Elios di Roma, in quanti molti pensavano che la ragazza ritratta in foto fosse Giulia D’Urso, la sua scelta, sospettando quindi che i due si conoscevano già da prima che il programma avesse inizio e che si fossero messi d’accordo per ottenere una maggiore visibilità.

Per questo motivo la vera ragazza ritratta nello scatto, Marilu, chiamata dalla redazione del programma, è intervenuta in studio a testimoniare che era lei in foto e non Giulia come molti sospettavano. Tony Aglianò, amico di Selvaggia Roma, fa notare dunque che la concorrente non ha nulla a che fare con questa storia, in quanto non è mai intervenuta per parlare dell’argomento, quindi non capisce per quale motivo avrebbe messo a rischio il suo percorso e poi, pubblicando lo scatto in questione, fa notare che è lui che si stringe alla ragazza e non viceversa come aveva dichiarato ai microfoni di Casa Chi, ma non solo.

Tony afferma che non era stata la concorrente del GF Vip, tra l’altro il programma forse prenderà il posto di Tu sì que vales, a scattare la foto, cosa confermata anche da Marilu, e che di certo non avrebbe potuto ricavare chissà cosa da un gossip con lui, visto che non aveva ancora raggiunto una certa notorietà all’epoca.

Tony Aglianò ha insinuato il dubbio su Giulio Raselli, affermando che forse lui sta soltanto cavalcando il momento per farsi notare, visto che non ha affatto nascosto di voler diventare uno dei concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Almeno per il momento Giulio Raselli ha preferito non replicare di fronte a queste affermazioni, ma Tony Aglianò è sempre pronto a difendere Selvaggia Roma, smascherando anche il fratello di Balotelli.