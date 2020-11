Samsung C27R502: solo per il Black Friday un monitor curvo da urlo

Occasioni per tutti i gusti nel Black Friday e gli amanti della tecnologia possono portarsi avanti regalandosi un’emozione speciale

Quando arriva il momento del Black Fiday c’è solo da allacciare le cinture e buttarsi, perché in mezzo alle tantissime occasioni per gli appassionati di tecnologia c’è sicuramente qualcosa anche per voi.

Pescando nel mazzo delle offerte che propono il più celebre sito di shopping online, tra le voci più cliccate ci sono i monitor. Come il Samsung C27R502 da 27 pollici, un monitor curvo sopettacolo già soltanto a prima vista.

Il rapporto qualità-prezzo, grazie all’offerta imperdibile di questi giorni, è di quelli da fregarsi le mani.

Samsung C27R502, sconto superiore ai 50 euro in occasione del Black Friday

Il prezzo consigliato per questo efficacissimo monitor curvo è di 189 euro, ma in occasione del Black Friday potrete averlo direttamente a casa spendendo 134,99 euro, con spedizione gratuita.

La soluzione ideale per godersi un maniera ottimale un film o di un videogioco adrenalinico, godendosi tutte le emozioni dal primo all’ultimo minuto. Un’esperienza immersiva che consente agli occhi di visualizzare tutto il display non affaticando la vista.

Uno schermo elegante, progettato senza cornice su 3 lati che si appoggia su un supporto a forma di Y, per un oggetto che è anche di design. Inoltre grazie alla tecnologia Flicker Free sparisce lo sfarfallio dello schermo e la Modalità Eye Saver abbassa le emissioni della luce blu.

Le recensioni dello schermo Samsung

Molto favorevoli al prodotto i commenti di chi l’ha già acquistato. Come ‘Samuele’: “Ottimo monitor per grandezza, qualità e design, consigliato.

Anche ‘Flavio Rossi’ è d’accordo: “Ottima visione. La curva dello schermo elimina moltissimo i riflessi. Piccola perplessità iniziale sull’unico tasto per le regolazioni, posto sul retro. subito superata con un po’ di studio”.

Poi c’è chi punta sul felice rapporto tra qualità e costo. Come ‘Angeusai’: “Ottimo acquisto. Non potevo trovare di meglio a quel prezzo”.

E ‘creal68′ è pienamente soddisfatto: “Cercavo un monitor economico con più pollici e qualità di quello che avevo questo non è male. Richiede un minimo di impegno per fare una prima calibrazione dei colori, del contrasto, della luminosità e nitidezza con strumenti disponibili on line. E’ decisivo per un buon utilizzo del monitor l’uso degli strumenti di regolazione e gestione della scheda video. Pagato 135 euro circa è da ritenersi un best buy. La curvatura del monitor crea quasi un ambiente attorno al monitor stesso”.