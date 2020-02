Codici Sconto: Amazon è il re dello shopping online in Italia

Il colosso americano, leader incontrastato dell’ e-commerce in italia è anche considerato il sito italiano più utilizzato dagli italiani nell’ambito dei codici promozionali.

Secondo un’analisi di Promocodex, un’azienda internazionale con sede a Timisoara in Romania e attiva nel mondo dei codici promozionali in oltre 20 nazioni, il vero “big player” dell’e-commerce in Italia per ciò che concerne i codici sconto è senza dubbio Amazon.

Secondo gli esperti della compagnia di coupon sconto, operativa nel nostro Paese tramite il portale Promocodex Italy, il numero di richieste tramite il portale Google dei buoni sconto per Amazon rappresenta una percentuale importante che oscilla dal 25% al 40% del totale delle ricerche internet relative ai codici promozionali del nostro paese.

Dopo Amazon, tra i siti di e-commerce e di turismo maggiormente ricercati in Italia per l’utilizzo di buoni promozionali spiccano eBay, Groupon, Nike, Hotels.com, Expedia, Italo Treno.

Risparmiare sugli acquisti online: terra fertile per le aziende di codici sconto

I codici sconto sono un traino per l’e-commerce anche alla luce di una maggiore propensione al risparmio del cittadino italiano dovuta alla situazione di instabilità economica.

Questa statistica, davvero sorprendente, lascia intendere due fatti indiscutibili: innanzitutto gli italiani si affidano ai portali più conosciuti e sicuri per i propri acquisti online; in secondo luogo è dimostrato come i nostri cittadini, anche alla luce di una crisi economica senza via d’uscita, cerchino di comprare al miglior prezzo, meglio ancora con l’utilizzo di un codice promozionale.

E’ per questo motivo che i siti di codici sconto hanno un grande successo, dimostrato dal sempre numero maggiore di aziende che hanno deciso di investire in questo settore, in particolare nei principali mercati europei.

Grazie alla presenza dei siti di voucher è infatti possibile trovare in una sola pagina una lista di codici promo attivi per i principali negozi italiani ed internazionali. La ricerca tramite i siti di coupon rappresenta un utile strumento per l’utente finale che in questo modo non perde tempo nella ricerca dei codici sconto all’interno dei vari siti di e-commerce.

Shopping online tramite codici sconto: le donne acquistano di più e lo fanno tramite smartphone e APP

Le statistiche fornite da Promocodex confermano anche il trend delle informazioni a riguardo del commercio elettronico sviluppate nell’ultimo biennio: le donne acquistano online di più rispetto agli uomini.

Questa tendenza si ripercuote nel mondo dei codici promozionali che sono certamente un settore dipendente all’e-commerce e agli acquisti tramite internet.

La stessa statistica afferma che è inarrestabile il numero delle transazioni online tramite dispositivi come smartphone e tablet. I siti di codici promozionali offrono le migliori tecnologie sotto questo punto di vista: è possibile ricercare i coupon nell’interfaccia web da mobile, tramite le applicazioni in Google Play e anche attraverso le Chrome Extensions offerte dai principali portali di voucher promozionali.