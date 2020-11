Oggi vedremo come impostare un menu per la cena della vigilia di Natale totalmente tipico, andremo a toccare la regione Calabria, regalandovi delle pietanze uniche nel loro genere, con tutti i video tutorial delle varie preparazioni.

Dal primo al dolce avrete a disposizione un variegato menù per portare in tavola ricette tradizionali che richiamano al cuore di una regione in particolare: la Calabria.

Menù della Vigilia di Natale cena: piatti tipici calabresi

Ovviamente, la sera della vigilia di Natale, si sa si mangia maggiormente pesci, andremo infatti a cimentarci in delle preparazioni di pesce gustose, facili da preparare, ricette da seguire passo passo per delle riuscite garantite e impeccabili.

Quante volte ci è capitato di voler tramutare la nostra cucina in un ambiente fatto di pietanze culinarie della tradizione? Questa è l’occasione per portare in tavola dei veri e propri piatti tipici, simbolo di convivialità e famiglia, di unione durante le festività, ricette che arricchiscono non solo il palato ma rendono una bellezza inconfondibile a tavola.

Antipasto

Zeppole calabresi

Una ricetta tipica del reggino ma è diffusa in tutta la Calabria. In molte zone però, il termine Zeppola indica qualcosa di dolce e viene aggiunto il latte al posto dell’acqua. In ogni caso, quella che io vi propongo è la ricetta di famiglia, molto semplice da fare. Fritte in abbondante olio, queste “zippuli” sono una bontà!

Primo piatto

Spaghetti con le acciughe e pangrattato

Avrete bisogno di: 250 gr di spaghetti o vermicelli 2 spicchi d’aglio abbastanza grandi 4 fette di pane raffermo (di qualche giorno) 9/10 acciughe intere, peperoncino a crema o secco frantumato, sale quanto basta (mettete poco sale poiché le acciughe son già salate abbastanza) qualche ciuffetto di prezzemolo a piacimento, olio extravergine di oliva, mezzo cucchiaio per abbrustolire il pane e 4 cucchiai per sciogliere le acciughe.

Secondo piatto

Baccalà e pipi

Il Baccalà fritto con i peperoni cruschi è un piatto tipico calabrese, ci si dedica a questa preparazione durante le festività calabresi.

Dolci

Crespelle calabresi (nacatole)

Quando si parla di crespelle normalmente si pensa a qualcosa di simile alle crepes, ma in realtà dalle mie parti sono una specie di brioches fritte che accompagnate con il gelato sono qualcosa di indescrivibile per me! Si chiamano anche Nacatole e sono tipiche di questo periodo (il Natale appunto), ma a casa mia si fanno tutto l’anno perchè sono davvero molto buone!

Menù completo – video tutorial

Ricetta aggiuntiva

Maccheroni al ferretto con ‘nduja e ricotta: incontro tra Campania e Calabria

Con pezzi di carne di maiale e manzo, cipolla, olio, strutto, involtini (farciti con pecorino, parmigiano, aglio e prezzemolo), vino, concentrato di pomodoro e passata di pomodoro. Tutti gli ingredienti del ragù napoletano, una vera bomba di sapore che oggi sarà il punto di partenza per un condimento speciale con il quale puoi preparare dei maccheroni al ferretto con ‘nduja e ricotta.

Per scoprire la ricetta completa, clicca qui!

Fonte: (Torte Di Nuvole – Ricette Calabresi)