Giulio Raselli, recentemente apparso a Casa Chi, ci è andato giù pesante nei confronti di Andrea Zelletta al GF Vip, definendolo un comodino.

Giulio Raselli è noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte all’ultima stagione di Uomini e Donne e per essere stato uno dei tentatori più popolari di Temptation Island. Durante la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi è riuscito a conoscere uno dei protagonisti di quest’edizione del GF Vip, Andrea Zelletta.

Il concorrente ricopriva il ruolo di tronista quando Raselli si trovava a partecipare al programma come corteggiatore e hanno avuto modo di rivedersi anche quando lui fu promosso a tronista e non ha decisamente un bel ricordo del suo rapporto con Andrea. Tant’è che durante il suo ultimo intervento a Casa Chi, come riportato fedelmente dal portale web Isa e Chia, Giulio non ha commentato in maniera entusiasta Andrea, svelando anche un retroscena di quanto sarebbe successo dietro le quinte di Uomini e Donne.

“Io conosco personalmente Andrea Zelletta” ha esordito l’ex tronista sul concorrente, che di recente ha fatto una piccante richiesta alla produzione. “Lui ha sempre cercato di stuzzicarmi, anche quando io ero nel programma n ruolo di corteggiare, ma ha proseguito anche dopo quando poi ho avuto modo di poter fare il tronista” ha poi proseguito. “Venne ospite in puntata e il giorno prima, attraverso una diretta, si era scagliato contro di me affermando che presuntuoso ed arrogante e il giorno dopo in studio disse le stesse cose. Per quale motivo lo ha fatto? Per prendersi 3 secondi di applausi perché ha inseguito il pensiero del banco“ ha dichiarato senza peli sulla lingua.

“Invece, dietro le quinte, Natalia Paragoni, la sua fidanzata, mi disse che non appena avessi fatto la scelta saremmo andati a cena tutti e 4 insieme, questo cosa mi vuol significare?” ha chiesto poi in maniera retorica, tirando in ballo anche la compagna di Andrea Zelletta al GF Vip, che ha chiamato gli avvocati per Alice Fabbrica. “Che è soltanto una persona falsa, che non in grado di avere una logica di pensiero e che deve rincorrere sempre quello che pensano gli altri” ha proseguito. “Non ha un pensiero coerente con quello che dovrebbe essere soprattutto per un personaggio pubblico” ha aggiunto.

“Anche nella Casa sta adottando questo stesso tipo di atteggiamento, non è mai capace di dare un giudizio serio o concreto, ma preferisce nascondersi dietro quello che pensano gli altri” ha continuato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Sono dell’idea che quando qualcuno è un personaggio pubblico debba avere anche la forza di dire ciò che pensa, anche sbagliando, non per niente lo hanno soprannominato Comodino“ ha confidato. “Io sono uno che dice le cose in faccia e come stanno, cosa che lui non è in grado di fare” ha concluso. “Lui ha paura di sporcarsi l’immagine e per questo non dice mai quello che pensa“ ha aggiunto per poi commentare anche il percorso di Selvaggia Roma.

Gli utenti della rete, però, è bene precisare, non hanno reagito positivamente nei confronti dell’ex tronista, In quanto ritengono che Giulio Raselli sia soltanto invidioso di Andrea Zelletta perché lui, a differenza sua, sarebbe riuscito ad entrare nella casa.

Giulio raselli che attacca croccantino e selvaggia perché avrebbe dovuto esserci lui al #gfvip 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/yV3354J5sa — zorzini stan account (@barbara68307378) November 26, 2020

Giulia Raselli svela un retroscena su Selvaggia Roma al GF Vip

Giulio Raselli, come anticipato, oltre a stroncare il percorso di Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip, non si è nemmeno risparmiato nei confronti di Selvaggia Roma, una delle concorrenti più chiacchierate di quest’edizione, raccontando al grande pubblico un retroscena che riguarda a prima dell’ingresso di lei nella casa più spiata d’Italia.

“Anche su di lei purtroppo non posso raccontarvi cose belle” ha premesso senza troppi giri di parole sulla Roma, che nelle scorse ore si è raccontata a cuore aperto. “Vi racconto un aneddoto che riguarda quest’estate, dove eravamo entrambi a Formentera. Lei mi aveva mandato dei messaggi e dopo ci siamo visti ma non in maniera intima“ ha proseguito l’ex tronista tronista. “Lei ha scattato una foto mentre eravamo in un locale in cui una sua amica mi abbraccia soltanto per fare del gossip, cosa per cui lei continua a vivere” ha sganciato la bomba Giulio Raselli su Selvaggia Roma.

“Lei con questa cosa ha provato a farmi saltare il mio trono a Uomini e Donne perché sono stato davvero in bilico per quello che è successo” ha ammesso, ricordando che il pubblico proprio a causa di queste segnalazioni non nutriva una particolare stima nei suoi confronti. “Quello che è successo mi ha fatto capire che tipo di persona è realmente. Lei si venderebbe pur di ottenere due minuti di visibilità ed ho le prove di quello che dico“ ha aggiunto a brucia pelo. “Ed è quello che sta facendo in questo momento. Lei continua a mentire perché è consapevole che quello che sta facendo a volte non è proprio bellissimo e ne è pienamente cosciente” ha concluso per poi aggiungere. “Si rende conto di essere di fronte a 4 mila persone e si tira indietro”.

Giulio Raselli ha stroncato Selvaggia Roma al GF Vip per poi ammettere che una concorrente nella casa più spiata d’Italia ha catturato le sue attenzioni. Chi? Giulia Salemi! Raselli, che da poco è tornato single, non ha nascosto che come ragazza potrebbe interessarle abbastanza e che non escluda nulla. Che l’ex tronista voglia conquistare la concorrente su cui ha messo gli occhi? Staremo a vedere cosa succederà nel corso di queste settimane, visto che Alfonso Signorini ha promesso l’ingresso di nuovi concorrenti ed uno di questi verrebbe da Temptation Island, proprio come Giulio. Coincidenze?

Giulio Raselli sarà uno dei nuovi concorrenti del GF Vip oppure si è soltanto limitato a rivelare ciò che pensa di alcuni vipponi senza un doppio fine? Considerato anche che Signorini ha rivelato che tra alcuni nuovi concorrenti e i vecchi non scorre buon sangue.