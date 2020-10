Dopo il confronto con Andrea Zelletta e Alice Fabbrica al GF Vip, Natalia Paragoni è intervenuta su Instagram rompendo il silenzio.

Andrea Zelletta ieri sera ha avuto un acceso faccia a faccia con Alice Fabbrica, che ha insinuato che lui mentre era ed è fidanzato con Natalia Paragoni ci avrebbe provato con lei e le avrebbe proposto di vedersi per avere un incontro intimo.

L’ex tronista ha ovviamente negato tutto, affermando di amare follemente la sua fidanzata e di non aver mai avuto alcuna intenzione di tradirla. Alice, d’altro canto, ha affermato di avere tutte le prove del caso ed Andrea l’ha invitata a mostrarle in pubblico cosa che, per amore della verità, lei non ha ancora fatto. Ma come ha reagito Natalia in tutto questo?

Il popolo del web era curioso di conoscere la sua reazione, visto che è nota per la sua folle gelosia, ma niente paura: lei crede ciecamente al suo fidanzato ed è pronta a far intervenire perfino gli avvocati.

Natalia Paragoni ha lanciato un ultimatum ad Alice Fabbrica invitandola a sbloccare Andrea Zelletta da Instagram, al fine di poter controllare tutte le loro fantomatiche conversazioni e se non ci fosse nessuna prova che lui abbia provato a tradirla se la vedrà con gli avvocati.

Natalia Paragoni lancia un appello alla presunta amante di Andrea Zelletta

Natalia Paragoni non ha mai messo un dubbio la fedeltà di Andrea Zelletta al GF Vip. Per questo motivo ha lanciato un preciso messaggio ad Alice Fabbrica chiedendole di rendere pubbliche queste fantomatiche conversazioni oppure di sbloccare il suo fidanzato da Instagram in modo tale da avere lei la possibilità di poter controllare personalmente cosa si sarebbero mai detti online.

“Prima di commentare l’intera vicenda, ho preferito aspettare che la puntata svolgesse al termine per farmi due risate” ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne di fronte alle dichiarazioni di Alice Fabbrica. “In merito alle dichiarazioni della signorina bionda ci tengo a precisare che non voglio entrare assolutamente in merito al rapporto che lei e il mio fidanzato avevano prima che io lui iniziassimo una relazione“ ha subito precisato. “Lei però dichiara che lui ci avrebbe provato con lei mentre era impegnato con me. Per questo motivo la invito a mostrare questi fantomatici messaggi con tanto di date” ha proseguito.

“La questione potrebbe essere tranquillamente chiarita se lei sbloccasse Andrea da Instagram, in modo tale che chi si occupa dei suoi social possa controllare in maniera rapida il contenuto di tali messaggi” ha proposto Natalia Paragoni dopo il confronto tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica. “Ma qualora dovesse essere confermato che la sua presenza era dovuta soltanto per ottenere una maggiore visibilità al suo personaggio, beh saremo lieti di farla contattare dai legali di Andrea“ ha concluso, invitando Alice a levare ogni possibile dubbio.

Natalia Paragoni ha lanciato un appello ad Alice Fabbrica. Quest’ultima mostrerà i famosi messaggi tra lei ed Andrea oppure sparirà nel nulla, non pubblicando quanto richiesto dall’ex corteggiatrice? Staremo a vedere.