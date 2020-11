Andrea Zelletta, dopo aver saputo del prolungamento della finale, ha fatto una richiesta piccante agli autori del GF Vip.

Andrea Zelletta è stato uno dei pochi concorrenti del Grande Fratello Vip a non aver alcun dubbio se accettare o meno la proposta avanzata dalla produzione di continuare con la messa in onda del programma fino a febbraio e non fino ai primi di dicembre come avevano inizialmente pattuito.

L’ex tronista di Uomini e Donne, a differenza dei suoi colleghi che hanno reagito male, ha fin da subito dimostrato una certa determinazione a voler proseguire nel suo percorso nella casa fino in fondo, sottolineando come abbia lottato tanto per arrivarci e come in alcun modo non voglia rinunciare ad una vetrina come questa, visti anche tutti i sacrifici fatti.

Però, perché a tutto c’è un però, il concorrente ha avanzato a sua volta una richiesta alla produzione. Una richiesta abbastanza sui generis per il piccolo schermo. Quale? Quella di poter andare in bagno senza che le telecamere lo riprendono perché avrebbe dei bisogni fisiologici da soddisfare e non vuole in alcun modo che le telecamere stiano lì a riprendere il tutto.

Andrea Zelletta ha fatto una richiesta piccante al Grande Fratello Vip, ma la produzione asseconderà questa sua richiesta?

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ammette: “Devo scaricarmi”

ZELLETTA CONTINUA LA SUA RIBELLIONE E VUOLE UNA PICCOLA TV IN BAGNO #GFVIP pic.twitter.com/gUydOaruWW — elisa ☽ ²⁸ (@distrettododici) November 24, 2020

Andrea Zelletta, come anticipato, non ha assolutamente nascosto la sua intenzione di voler proseguire con il suo percorso al GF Vip, ma al tempo stesso deve avere anche una certa disponibilità da parte della produzione nel poter soddisfare alcuni suoi bisogni.

La confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne non è rimasta privata con gli autori, in quanto ha raccontato personalmente ai suoi compagni di viaggio, tra cui Tommaso Zorzi che lo aveva deluso a causa delle nomination, la sua richiesta alla produzione e che al momento è in attesa di ricevere una risposta.

“Io voglio continuare a restare qui dentro, lo faccio avanti con piacere e lo faccio per tantissimi altri motivi” ha svelato il concorrente. “Però c’è una cosa che voglio. Diciamo che mi andrebbe bene anche un bagno senza che la presenza delle telecamere. C’è una stanza così?” ha chiesto ai suoi compagni. “L’ho chiesto in maniera molto esplicita. Voglio un bagno senza telecamere almeno due volte a settimana con uno schermo“ ha rivelato per poi aggiungere il perché di tale richiesta. “Ho bisogno di sfogarmi, altrimenti vado a sbattere la testa al muro. Devo scaricarmi” ha concluso.

La richiesta di Andrea Zelletta al GF Vip ha rapidamente fatto il giro della rete, in quanto gli utenti non hanno nascosto di apprezzare la sua estrema sincerità.

Almeno per il momento, Andrea Zelletta al Grande Fratello Vip sembrerebbe essere l’unico che fin da subito non ha mai nascosto di voler proseguire con quest’esperienza, mentre gli altri si trovano ancora in alto mare se accettare o meno la proposta degli autori.