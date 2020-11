Tommaso Zorzi ha deluso Andrea Zelletta al GF Vip. Quest’ultimo ha confidato che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere.

Tommaso Zorzi aveva iniziato il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip provando a legare con tutti i suoi compagni di viaggio, ma inevitabilmente c’è con chi è scattato un certo feeling e con chi meno. Tra quelli meno c’era Andrea Zelletta. I due, in diverse occasioni, hanno più volte discusso a causa di incomprensioni caratteriali, ma ultimamente sembravano aver trovato una certa stabilità che stava portando il loro rapporto ad uno step successivo.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha svelato il motivo del suo abbandono, però ad un certo punto non è riuscito a nascondere la delusione provate in queste ore, in quanto qualcuno li ha raggiunti fuori dalla casa e gli ha urlato che il nome fatto durante le nomination da Zorzi era proprio il suo.

Andrea Zelletta è rimasto deluso da Tommaso Zorzi al GF Vip e ha confidato ai suoi compagni di viaggio che non si aspettava un simile gesto da parte sua, in quanto ultimamente avevano iniziato a legare e sperava che questo potesse essere l’inizio di una bella amicizia tra loro.

Andrea Zelletta, confessione su Tommaso Zorzi: “Non me l’aspettavo”

Andrea Zelletta ha confidato ai suoi compagni di viaggio di essere rimasto abbastanza scosso da quanto quelle persone gli hanno urlato, in quanto ogni minima parola o gesto dall’esterno, per loro che sono stati chiusi al Grande Fratello Vip da 60 giorni ha un certo effetto sulla loro stabilità emotiva. In particolar modo perché non si aspettava nemmeno che Tommaso Zorzi potesse scegliere di nominarlo.

“Io purtroppo quando capitano cose del genere finisco con il rimanerci male” ha confidato Andrea. “Mi sento ferito. Qui non abbiamo notizie su nulle e qualsiasi messaggio che arriva dal mondo esterno diventa un macigno che ti si scaglia contro o una liberazione“ ha proseguito l’ex tronista. “Qualsiasi cosa, che sia una voce, un aereo o un video mostrato in puntata, ti può far sentire euforico per giorni interi” ha poi aggiunto.

“Siamo chiusi qua dentro da ormai 60 giorni e sono tanti” ha poi ripreso il discorso su Tommaso Zorzi al GF Vip, che è stato difeso da Elia Fongaro. “Ho avuto degli alti e bassi tra la punizione, la mia uscita, i messaggi, e ricevere questo tipo di messaggio mi ha scosso”.

I suoi compagni di viaggio, tra cui Stefania Orlando ed Enock, gli hanno suggerito di parlare direttamente con Tommaso, in modo tale da poter risolvere immediatamente l’incomprensione che si è creata tra loro, ma Andrea non ha intenzione di parlarne con lui: “Lui ha fatto una nomination segreta, in confessionale, se lo vuole dire lo dice altrimenti no e non posso fare altro che rispettare questo suo volere“ ha replicato. “Però da parte sua non mi aspettavo una cosa del genere perché proprio in questo periodo stavamo costruendo un bel percorso insieme” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zelletta (@iamandreazelletta)

Andrea Zelletta su Tommaso Zorzi ha le idee chiare e ci è rimasto male da questa presunta nomination, nonostante ciò non ha alcuna intenzione di volerne parlare con lui.