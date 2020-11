Andrea Zelletta ha raccontato ai suoi compagni di viaggio per quale motivo negli scorsi giorni ha abbandonato il Grande Fratello Vip.

Andrea Zelletta negli scorsi giorni ha temporaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello Vip. La produzione però non ha divulgato maggiori dettagli in merito al motivo per cui l’ex tronista di Uomini e Donne è stato costretto a lasciare per qualche giorno, lasciando il pubblico a bocca asciutta che sospettava, invece, che una persona lui cara potesse stare poco bene.

Dopo essere rientrato nella casa, Andrea ha spiegato ai suoi compagni che il motivo della sua uscita non ha a che fare con qualche membro della sua famiglia, ma soltanto se stesso.

“Mi hanno portato in uno stabile qui vicino e mi hanno detto che non era possibile per me seguire la diretta di venerdì” ha spiegato Andrea. “Mi hanno dato un libro per passare il tempo, ma ho riscontrato un mio problema di salute“ ha proseguito per poi ammettere di avere temuto il peggio.

Andrea Zelletta ha spiegato perché ha lasciato la casa, rivelando di aver riscontrato un problema di salute. In realtà gli utenti della rete, a cui nulla sfugge, hanno notato che Elisabetta Gregoraci ha pronunciato la seguente frase: “Ne ha fatti tre” mentre Adua Del Vesco rincara la dose con: “Ma era impossibile”. A cosa si riferivano?

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta ha mentito? Il sospetto

Non è che ci vuole la scienza comunque: il tampone veloce che fanno di solito è uscito positivo ad Andrea e hanno dovuto fare il controllo col prelievo per benee ha dovuto attendere i 2 gg del risultato. Era un falso positivo. Ma il covid non so perché è argomento proibito #gfvip — Liett4 💙🐍 (@83LIA83) October 31, 2020

Secondo gli utenti della rete Andrea Zelletta al GF Vip sarebbe risultato positivo ad uno dei test rapidi a cui i concorrenti sono costretti a sottoporsi nella casa e per precauzione ha scelto di farlo uscire per permettergli di sottoporsi al tampone vero e proprio per avere la certezza di essere negativo al virus.

La frase di Adua Del Vesco starebbe a sottolineare come sarebbe stato impossibile per l’ex tronista contrarre il virus all’interno della casa più spiata d’Italia, visto che è un ambiente protetto in cui nessuno ha contatti con l’esterno. Zelletta però, su cui è intervenuta sua sorella, avrebbe mentito sulle cose ha fatto lontano dalla casa più spiata d’Italia. Ad esempio?

Andrea Zelletta ha rivelato di aver ricevuto un libro per poter trascorrere il tempo, ma poco dopo ha rivelato alcune notizie successe nel mondo esterno che non poteva assolutamente sapere se qualcuno non lo avesse aggiornato o se non gli fosse data la possibilità di poter avere accesso a determinate informazioni. Quali?

Andrea era a conoscenza che Cristiano Ronaldo avesse contratto il virus e della gaffe commessa da lui sella veridicità dei tamponi.

Andrea Zelletta ha mentito al GF Vip, in quanto era a conoscenza di determinate informazioni di che non avrebbe dovuto sapere.