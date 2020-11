Elia Fongaro, ex velino biondo, ha parlato dell’esperienza di Pierpaolo Pretelli al GF Vip, senza risparmiarsi su Elisabetta Gregoraci.

Pierpaolo Pretelli era uno dei favoriti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma poi ha nettamente diviso il pubblico del piccolo schermo a causa del suo interesse nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Da quando si è accorto di provare qualcosa per lei, per fortuna o purtroppo, si è dedicato esclusivamente a quello che provava, mettendo un po’ da parte quello che è il suo percorso all’interno del programma.

Ciò che diviso e non poco il pubblico del piccolo schermo. C’è chi ha apprezzato il gesto, nonostante sia finita con Elisabetta, trovandolo alquanto romantico, mentre c’è chi avrebbe preferito vederlo concentrarsi sul suo percorso piuttosto che su un sentimento non ricambiato come più volte fatto notare dall’ex di Briatore stessa.

A commentare questa sua decisione è stato anche Elia Fongaro, che ha condiviso con Pierpaolo l’esperienza a Striscia La Notizia, in quanto era il velino biondo e, prima del suo collega, ha provato l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, quindi sa benissimo cosa sta provando il suo amico.

“Pierpaolo ed io abbiamo un bellissimo rapporto” ha esordito il modello. “Certo, non è perfetto, abbiamo avuto i nostri alti e bassi come tutti quanti dal resto” ha proseguito Fongaro. “Lui, quando si interessa ad una ragazza, non capisce più niente“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Su di lui possono dire tutto quello che vogliono, tranne che non sia un ragazzo sincero e genuino” ha aggiunto in collegamento con Casa Chi. “Quando ti trovi all’interno della casa, tutto viene enfatizzato in maniera inevitabile” ha reso noto Elia Fongaro su Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip.

“Ci sono quei concorrenti con cui ti trovi meglio ed inizi a viverti il rapporto” ha dichiarato, facendo probabilmente riferimento anche alla sua esperienza, in cui ebbe un flirt con Jane Alexander. “Qualora si venga a creare un interesse, non vedo nulla di male a trasportare il tutto anche nella vita di tutti i giorni per vedere se funziona oppure no” ha concluso, spendendo due parole anche per il rapporto tra il suo ex collega ed Elisabetta Gregoraci.

Elia alla stoccata della Gregoraci su Pierpaolo Pretelli: “Non deve essere così”

Elia Fongaro, durante il corso del suo intervento, ha speso due parole anche sulla stoccata di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli. L’ex di Briatore ha accusato il suo compagno di viaggio di poter fare soltanto il velino nella sua vita. Tale affermazione ha ferito e non poco il concorrente, che non si sarebbe mai aspettato che lei, per cui prova più di una semplice amicizia, potesse pensare qualcosa del genere sul suo conto.

“Sono del parere che il pensiero manifestato da Elisabetta nei confronti di Pierpaolo non sia nient’altro che un luogo comune e non deve essere così” ha precisato Elia sulla stoccata di Elisabetta Gregoraci. “Quando io e Pierpaolo avevamo poco più di 20 anni quando abbiamo fatto i velini a Striscia“ ha spiegato il modello. “Poi siamo cresciuti, abbiamo fatto esperienze diverse” ha fatto giustamente notare. “Non è che se uno nasce in quel modo deve per forza morire così” ha concluso. “Il pregiudizio, qualunque esso sia, è una cosa totalmente sbagliata e mi auguro che si possa andare avanti per superare questo tipo di barriere” ha aggiunto Fongaro per poi rivelare anche come sono oggi i rapporti con Jane Alexander.

I due si sono avvicinati durante la loro esperienza nella casa più spiata d’Italia e lei per iniziare questa conoscenza aveva interrotto la sua relazione con lo storico compagno. Una volta terminata quell’avventura, però, il loro amore si è spento e Jane è ritornata tra le braccia di quello che era il suo compagno.

“Ci tengo a precisare che da parte mia non c’è alcun astio nei suoi confronti“ ha rivelato Elia, che qualche tempo fa ha provato un grande dolore. “Lei ha fatto tutta sola, facendo le sue scelte e se adesso è contenta per come sono andate le cose, al di là del dispiacere che ho provato, sono felice per lei” ha aggiunto senza creare troppi malintesi. “Non ho mai voluto marciare sulla nostra storia e avrei potuto farlo” ha poi spiegato. “Sono rimasto molto deluso per com’è finita tra noi. Sono stato colpevolizzato e insultato in ogni modo possibile“ ha concluso e quando gli fanno notare che è stato lui ad interrompere la loro storia e non lei, lui risponde in questo modo: “La cosa buffa è proprio questa”.

Elia Fongaro su Jane Alexander ha raccontato la sua versione della storia, chiarendo una volta e per tutte cos’è successo tra loro, ma prima ci ha tenuto a difendere il suo compagno di viaggio Pierpaolo Pretelli che si sta godendo, si spera, l’esperienza al Grande Fratello Vip.