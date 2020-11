GF Vip, è finita tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: lei in lacrime

E’ finita l’amicizia speciale tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip. L’ex di Briatore è scoppiata in lacrime.

Al GF Vip è arrivato il punto di svolta per l’amicizia speciale, così hanno amato definirla, tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Lei è rimasta alquanto delusa dell’atteggiamento adottato dall’ex velino moro che, non solo non l’ha difesa dai continui attacchi ricevuti durante le dirette con Alfonso Signorini, non l’è stata nemmeno accanto quando ha avuto un momento di sconforto e gli ha chiesto di poterne parlare, ma lui non se l’è sentita di affrontare l’argomento e ha preferito rimandare il tutto.

Questo non è piaciuto all’ex di Briatore che, grazie all’aiuto di Enock e Tommaso Zorzi, ha avuto modo di poter chiarire con lui è giungere alla conclusione che forse è meglio separarsi. Per quale motivo? Pierpaolo, che ieri l’ha gelata dopo la diretta, vuole molto di più di una semplice amicizia e lei non è pronta per un passo del genere. Soprattutto di fronte alle telecamere di canale 5.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono allontanati al GF Vip e lei è scoppiata in lacrime per la forte pressione che sta subendo in questi giorni.

Elisabetta Gregoraci delusa da Pierpaolo al GF Vip: “Puoi contare solo su di te”

Elisabetta Gregoraci, come anticipato, non ha assolutamente apprezzato l’atteggiamento assunto da Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, e ha rimarcato come lui non le sia stata accanto nel momento del bisogno.

“In quel momento non me la sentivo, ho anche io i miei pensieri. Mi sono accorto che un abbraccio mi sta stretto” ha confidato lui. “Sì, ma questo rapporto, la decisione di rimanere così, non è partita soltanto da me. Ne abbiamo parlato e tu eri d’accordo” ha osservato lei, che è stata stroncata da Lorenzo Crespi.

Pierpaolo però le ha confidato che se l’è fatto andare bene in un primo momento, sperando che il loro rapporto potesse trasformarsi in qualcosa di più, ma lei ha spiegato che quello che lui vuole non può darglielo, rimarcando che quando aveva bisogno di lui non c’era.

“Sai cos’è?” ha chiesto in maniera retorica Elisabetta. “Io se vedo qualcuno che sta male, metto da parte il mio rancore, quello che è, e gli vado vicino, gli parlo” ha confidato. “Io ti ho chiesto di parlarne, tu mi hai detto di no. Hai preferito parlare con tutti nella casa, tranne con me che ti avevo detto che stavo male“ ha proseguito. “Questo te lo dico in generale, conta sempre e soltanto su te stesso, io l’ho imparato, perché così quando cadi sai come rialzarti“ ha concluso lei in lacrime, scossa dalla pressione che sta subendo in questi giorni, dovuta dai continui attacchi di Antonella Elia in puntata.

Per questo motivo, suggellato da un abbraccio, i due hanno deciso di interrompere la loro amicizia speciale al GF Vip, in quanto loro al momento vogliono cose diverse dalla vita.

Elisabetta Gregoraci è scoppiata in lacrime al GF Vip, stanca di essere messa continuamente in discussione e di passare ogni volta come colei che vuole approfittarsi di Pierpaolo Pretelli, che ha ricevuto un avvertimento da Antonella Elia, soltanto per avere un maggiore spazio all’interno del programma. Sicuramente, durante la diretta di venerdì sera, Alfonso Signorini affronterà nuovamente l’argomento e chissà che fine a quel momento i due non facciano di nuovo pace.