Antonella Elia ha avvertito Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip, accusando al tempo stesso Elisabetta Gregoraci.

Antonella Elia, come in ogni diretta, ha dato la sua opinione in merito all’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci al GF Vip e, come al solito, è stata tutt’altro che positiva. Questa volta però l’opinionista ha voluto parlare anche con Pierpaolo Petrelli, lanciandogli un appello. Che cosa gli ha detto?

Antonella ha pregato l’ex velino moro di aprire gli occhi, in quanto secondo lei la Gregoraci non farebbe altro che usarlo soltanto per avere un maggiore spazio all’interno del programma.

“Pierpaolo, apri gli occhi. Lei ti sta usando” ha tuonato l’opinionista. “Elisabetta non sa stare senza un uomo. Nella sua vita si è sempre aggrappata a qualcuno” ha proseguito, infastidendo e non poco la concorrente, su cui è spuntato un clamoroso retroscena sulla nomination della scorsa settimana.

Antonella Elia ha lanciato un avvertimento a Pierpaolo Petrelli al GF Vip. Quest’ultimo però non sembra abbia tutte le intenzioni di seguire i suoi consigli, ma tutt’altro. Elisabetta però non ha gradito il commento fatto e poco prima di quest’esclamazione dell’opinionista ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I in merito alle sue precedenti dichiarazioni sul suo conto.

Elisabetta Gregoraci bacchetta Antonella Elia al GF Vip: “Non avresti dovuto”

Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a fare una precisazione su Antonella Elia, che durante il corso della scorsa diretta di lunedì sera l’ha definita una gatta morta.

L’offesa dell’opinionista non è affatto piaciuta alla concorrente e l’ha invitata ad esprimere sì la sua opinione, ma sempre mantenendo una certa educazione in quanto c’è sempre qualcuno a casa che li guarda.

“Veramente volevo dirti che non mi è affatto piaciuto come mi hai chiamata la scorsa settimana” ha precisato Elisabetta. “Ok, va bene, è un gioco, ma ricordato che ci sono anche le persone che ci guardano mio figlio. Da casa c’è mio figlio che mi segue non è carino che tu dica certe cose“ ha spiegato infastidita.

Alfonso Signorini è subito intervenuto in suo favore, chiarendo che ha subito rimproverato Antonella Elia al Grande Fratello Vip.

“Elisabetta, io la scorsa settimana l’ho subito rimproverata per il termine utilizzato” ha chiarito il padrone di casa. “Dobbiamo utilizzare termini consoni al contesto in cui ci troviamo, in quanto i concorrenti del programma sono anche genitori o anche i membri della loro famiglia che li seguono” ha aggiunto.

Antonella in un primo momento non ha capito l’errore commesso, ma poi si è scusata. Anche se le sue scuse sono sembrate tutt’altro che sincere.

Pierpaolo Petrelli, poco dopo il botta e risposta con la Elia, ha ricevuto la sua prima sorpresa al Grande Fratello Vip. Alfonso gli ha dato modo di poter vedere sua madre in collegamento e ne ha approfittato, spinto da lui, per presentarle la Gregoraci.