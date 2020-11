Pierpaolo Pretelli ha deciso di interrompere la sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci al GF Vip, lasciandola senza parole.

Pierpaolo Pretelli non ha mai nascosto di essere piuttosto preso da Elisabetta Gregoraci. I due hanno subito legato al Grande Fratello Vip, rendendo chiaro e limpido come il sole l’attrazione che li unisce, ma nelle scorse ore, subito dopo la diretta di ieri sera, sono spuntate le prime incomprensioni. Il motivo?

L’ex di Briatore, che è stata duramente attaccata da Lorenzo Crespi, ha manifestato il desiderio di vedere Pierpaolo più deciso. In quanto quando durante il programma lei viene accusata di usarlo a suo vantaggio soltanto per avere una maggiore visibilità, lui non replica. O non la difende quanto lei vorrebbe, in quanto si limite ad esprimere qualche piccola frase, senza manifestare a pieno ciò che pensa.

Quest’aspetto di lui non ha fatto impazzire Elisabetta, che non ha di certo mancato nel farglielo notare. D’altro canto lui inizia a sentire la pressione di tutta questa situazione e perciò ha chiesto ad Elisabetta di mettere un freno al loro rapporto speciale.

Pierpaolo Pretelli ha gelato Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, in quanto non si sarebbe mai aspettata una decisione del genere da parte sua.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli lontani: interviene Andrea Zelletta

Andrea Zelletta si è trovato nel mondo della discussione tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ed ha provato a farli ragionare. In particolar modo l’ex tronista ha provato a far capire al suo compagno di viaggio il punto di vista di Elisabetta, sottolineandogli quanto sia dura per lei sentirsi attaccata ad ogni puntata.

Per questo motivo Pierpaolo, per non farla più soffrire, ha deciso di mettere un freno al tutto.

“Allora fermiamo tutto. Tu vieni massacrata ogni volta ed io non riesco ad esprimermi liberamente come e quanto vorrei“ ha esordito Pierpaolo, manifestando il desiderio di voler mettere uno stop a tutto. “Ma vedi come tu? Ci sono tante cose che vorrei vivere in questo momento e che non posso, mi fanno pensare tutto il giorno” ha proseguito dopo la furiosa lite con Antonella Elia. “Non è colpa tua, ma è un mio problema e mi devo arrangiare” ha aggiunto e subito dopo è intervenuto Andrea, nella speranza di riuscire a farli chiarire.

“A me dispiace ragazzi, non può assolutamente passare un messaggio totalmente sbagliato“ ha fatto notare. “Bisogna sempre lottare per le cose in cui si crede e voi lo sapete” ha provato a spiegare. “Tu vorresti qualcosa di più e ci sta, ma conosci la sua situazione. Parla!” ha ribadito Zelletta, provando ad incoraggiare Pierpaolo Pretelli al GF Vip.

“Tu, quando iniziano a criticare il nostro rapporto, dovresti semplicemente dire che devono restarne fuori perché dentro ci sei tu” è intervenuta Elisabetta, mostrando un certo mal contento per l’intera situazione che si è venuta a creare.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip, tra l’altro lei ha avuto un’accesa discussione con Guenda Goria dopo l’eliminazione di quest’ultima dalla casa più spiata d’Italia, riusciranno a chiarire le loro incomprensioni e a riprendere il loro rapporto così da dove lo avevano iniziato? Il pubblico, come al solito, è diviso in due parti: c’è chi crede in questo loro legame e c’è chi sospetta che tra i due ci siano di mezzo soltanto le dinamiche del programma ma soltanto dopo potremmo vedere come stanno realmente le cose.