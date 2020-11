Guenda Goria contro la Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020: “Manca di umanità, spettinati l’anima”. Elisabetta piange in diretta.

Guenda Goria, colei che è stata definita la vincitrice morale del Grande Fratello Vip 2020, nello studio del reality, insieme ad Alfonso Signorini, rilegge alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi in un’intervista che sarà pubblicata dal 4 novembre. Nella lunga intervista, Guenda ha parlato dei suoi coinquilini.

Alfonso Signorini, in anteprima, ha mostrato le dichiarazioni che la figlia di Maria Teresa Ruta ha fatto su Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. Con quest’ultima, complice anche un commento di Antonella Elia, scoppia una lite durissima che porta la Gregoraci a piangere in diretta.

Guenda Goria e Antonella Elia, duro attacco alla Gregoraci al Grande Fratello Vip 2020: Elisabetta piange

Guenda Goria, nell’intervista rilasciata a Chi e che sarà pubblicato nel numero in edicola da mercoledì 4 novembre, svela di non provare alcuna simpatia per la Gregoraci.

“Elisabetta Gregoraci non mi piace. Passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre di più. Vive della sua immagine, guai se la sfiori altrimenti ti sbrana, priva di senso di ironia completamente, scioccante credetemi. Nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro, ma tanto imperfetto. Elisabetta manca di umanità in pieno. Anzi, non sa nemmeno cosa sia”, ha detto Guenda Goria.

Parole che hanno letteralmente fatto infuriare l’ex moglie di Flavio Briatore. “Grazie per queste bellissime parole. Potevi dirmi queste cose in faccia. Hai avuto 50 giorni per farlo, perchè queste cose non me l’hai dette in faccia? Tu non parlavi mai. Dormivi fino all’una e facevi le tue cose”, sbotta la Gregoraci.

“Tu sei sempre carina con tutti i componenti della casa, ma nela tua ricerca ossessiva di essere carina, perfetta e sempre nel posto giusto, non esca fuori la tua vera natura che, secondo me, è diversa. Secondo me dovresti spettinarti, ma non i capelli, ma l’anima e ricordati che anche nel mostrarci imperfette siamo belle lo stesso“, ha replicato la Goria.

A difendere Guenda e a scagliarsi contro la Gregoraci è Antonella Elia: “Elisabetta tu sei costruita. Non ci frega niente del tuo potere economico e della tua immagine”.

“Antonella hai un ruolo ben preciso lì e si possono dire le cose senza offendere le persone. Ma cosa ne sai della mia vita, di quello che ho fatto e faccio. Ti viene facile parlare di Briatore. Informati prima di parlare visto che fai l’opinionista al Grande Fratello”, sbotta la Gregoraci non trattenendo le lacrime. Pupo ha lanciato il sospetto che da parte di Guenda e della Elia ci sia un pizzico d’invidia. Ipotesi smontata da entrambe. “Non è invidia è antipatia”, ha concluso la Elia.