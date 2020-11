Scarlett Johansson ha sposato in una cerimonia segreta a Palisades, New York, il fidanzato Colin Jost. Il matrimonio ha avuto luogo lo scorso venerdì 30 ottobre dopo tre anni d’amore.

La Marilyn Monroe del nostro tempo vive un periodo d’oro da alcuni anni a questa parte. La ciliegina sulla torta è stata la celebrazione del suo amore con il simpatico ed innamoratissimo Colin Jost con il quale era ufficialmente fidanzata da un anno e mezzo. A dar notizia del lieto evento è stata proprio la coppia tramite il programma (che sostengono) Meals on Wheels America, che si occupa di offrire pasti a tutte le persone in difficoltà.

36 anni, 1 figlia, 2 divorzi, ed il terzo meraviglioso “I do”

Per la diva americana di origini danesi e polacche è il terzo matrimonio. Scarlett è stata sposata dal 2008 al 2011 con l’attore, sceneggiatore e produttore cinematografico Ryan Reynolds che nel 2012 si è sposato con Blake Lively nota ai fan di Gossip Girl anche come Serena van der Woodsen. Il secondo tentativo del “per sempre” è stato quello con il giornalista francese e collezionista d’arte Romain Dauriac ma anche in questo caso la storia è finita dopo pochi anni, è durata infatti dal 2014 al 2017. Riguardo al suo desiderio di diventare madre vi avevamo parlato del suo volersi creare una famiglia. Con lui ha avuto la sua prima figlia, Rose Dorothy, peccato che il tutto si sia concluso con una battaglia legale per l’affidamento esclusivo della minore.

Visto che, come si suol dire, non c’è due senza tre, la bella e talentuosa bionda non si arrende e ci riprova con un rito super privato, circondata solo dalla famiglia e dagli amici più stretti.

Lui è Colin Jost, ha trentotto anni, è cresciuto Staten Island e si è laureato alla prestigiosa Harvard University. Il giovane attore è stato autore di svariate sceneggiature e pièce teatrali prima di approdare nel 2005 al Saturday Night Live dove ha molti ammiratori ma altrettante persone che dubitano del suo meritato successo.

Chissà se con questo terzo matrimonio deciderà di dare un fratellino o una sorellina alla piccola Rose. Noi le facciamo i migliori auguri!

Silvia Zanchi