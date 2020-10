Immagina di scoprire che tuo marito non è andato al lavoro perchè doveva presenziare ad un matrimonio, il suo. Quella che stiamo per raccontarvi non è una storia di poligamia.

Di storie di matrimoni ve ne abbiamo raccontate tante ed erano una più inverosimile dell’altra, per esempio la storia di un uomo che inscena il suo rapimento al matrimonio per evitare le nozze oppure quella di una donna che fa un brutto commento sull’abito della sposa e il matrimonio finisce in rissa. Nel nostro repertorio di roccambulesche storie di matrimoni ci sono anche quelle in cui il matrimonio viene interrotto bruscamente a causa di tradimenti scoperti, come questa: Choc Matrimonio in chiesa, la sposa sull’altare legge gli sms del tradimento del promesso marito.

Quella che stiamo per raccontarvi oggi è un’altra storia incredibile, lo sposo si reca in chiesa per convolare a nozze ma si dimentica un piccolo dettaglio, è già sposato con un’altra donna che vioene avvisata dai vicini e si presenta in chiesa con figli a seguito.

IL tutto è stato documentato in un video le cui immagini hanno fatto il giro del mondo.

Interrompe matrimonio, all’altare c’era suo marito

Questo matrimonio insolito si è tenuto a Lusaka, la capitale dello Zambia. Il tutto è stato ripreso in un video che appena è stato postato in rete ha fatto il giro del web. Mentre il sacerdote era intento a svolgere una funzione per sposare una bellissima coppia, una donna inferocita entra in chiesa con 3 figli a seguito e inizia ad urlare:

“Quello è mio marito, è sposato con me, questi sono i suoi figli”

Si susseguono espressioni sconcertate ed incredule degli invitati, lo sposo resta quasi impassibile, abbassa la testa e sembra non essere poi molto sorpreso, una reazione simile ce l’ha anche la sposa.

Qualcuno invita la donna a lasciare la chiesa trattandola da visionaria ma lei insiste:

“Padre, questo matrimonio non può andare avanti, quest’uomo qui è mio marito. Non so che sta succedendo”.

L’uomo aveva detto alla moglie che per motivi di lavoro si sarebbe dovuto assentare alcuni giorni, invece era pronto a partire per il suo secondo viaggio di nozze.

E volete sapere perchè la sposa all’altare non sembrava così stupita? Secondo Zambian Observer sembrerebbe che lei sapesse tutto e che fosse disposta a sposare quell’uomo nonostante il suo precedente e ancora valido matrimonio.

Peccato che il video si interrompe e non non si capisce come va a finire la storia.

L’evento è accaduto una decina di giorni fa. Finora si sa solo che l’uomo è stato arrestato dalla polizia di Matero e che è trattenuto in cella in attesa di una decisione della famiglia che potrebbe ritirare la denuncia ed evitare all’uomo di essere accusato di bigamia, che in Zambia viene condannata con una pena fino a 7 anni di detenzione.

Il video pubblicato su Youtube è il seguente: