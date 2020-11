Antonella Elia, durante il corso della diretta con il GF Vip, ha avuto un’accesa discussione con Matilde Brandi a causa della Ruta.

Antonella Elia non le manda di certo a dire e durante il corso della sua carriera ce lo ha ampiamente insegnato. Per questo motivo non si è di certo risparmiata nei confronti di Matilde Brandi al GF Vip. Che cosa è successo?

Alfonso Signorini, durante il corso di questa sera, ha mostrato a Maria Teresa Ruta alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex compagna di Antonio, suo attuale fidanzato, che l’ha accusata di averglielo rubato mentre loro stavano ancora insieme.

Il padrone di casa ha fatto notare alla concorrente anche che durante l’intervista della Signora Anna, nei salotti di Barbara d’Uso, Matilde si è alzata a darle il cinque ed ha chiesto alla Ruta cosa ne pensasse di questo gesto, ma lei non ha avuto il tempo di rispondere perché gli opinionisti hanno chiesto alla Brandi per quale motivo avesse fatto quel gesto.

Matilde ha risposto timidamente, quasi accennando le sue parole, facendo andare su tutte le furie la Elia e Pupo che l’hanno accusata di essere un po’ incoerente.

“Nei salotti di Barbara d’Urso, mentre qui parli zitta zitta. Sei ipocrita!“ ha tuonato Antonella, facendo infuriare a sua volte l’ex concorrente a cui è partita la famosa giugulare.

Antonella Elia e Matilde Brandi hanno litigato al Grande Fratello Vip, mandando in confusione il padrone di casa che non sapeva come gestire il tutto visti gli animi fumantini delle due donne.

Matilde Brandi contro Antonella Elia al GF Vip: “Sei aggressiva”

Matilde Brandi non ha apprezzato le accuse mosse dell’opinionista e ha subito ribadito che nel salotto di Barbara d’Urso, che prima è intervenuta in puntata, lei si è semplicemente limitata ad essere carina nei confronti della Signora Anna che era in difficoltà nel raccontare pubblicamente ciò che l’è accaduto.

“Poi vorrei chiedere una cosa Antonella, io non sono aggressiva. Tu lo sei stata” ha tuonato l’ex concorrente, accusando a sua volta lei di essere una persona aggressiva. “Tu lo scorso anno hai dato uno schiaffo a Valeria Marini e all’Isola hai picchiato Aida Yespica“ ha proseguito Matilde.

“Non ho dato uno schiaffo alla Marini” ha replicato Antonella Elia al GF Vip, che poco prima ha lanciato un avvertimento a Pierpaolo Petrelli. “Sei patetica, sei un iena!” ha continuato l’opinionista, visibilmente infastidita dai commenti ricevuti. “E’ il momento di Be quite Darling” ha aggiunto.

“Magari dovresti smetterla di parlare male di me in giro, tanto melo dicono” ha poi ripreso Antonella Elia contro Matilde Brandi al GF Vip, ma Alfonso Signorini ha preferito stroncare subito il tutto per dare spazio alle dinamiche della casa e non a quelle in studio, visto che è ormai noto che tra le due non scorra buon sangue.

La Elia non si è nemmeno risparmiata durante il corso della diretta, in quanto ha nuovamente discusso con Elisabetta Gregoraci tirando in ballo il tenore di vita che conduceva al fianco del suo ex Flavio Briatore, ammettendo di provare una sincera antipatia nei suoi confronti. Tant’è che Pupo ha insinuato che in fondo c’è forse un briciolo di invidia.