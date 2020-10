Maria Teresa Ruta, bomba a Live Non è la d’Urso: “Faceva l’amante”

A Live Non è la d’Urso, la signora Anna ha accusato Maria Teresa Ruta di essere stata l’amante del suo compagno.

Maria Teresa Ruta, nonostante al momento sia impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, è stata una delle protagoniste della puntata di questa sera di Live Non è la d’Urso. La conduttrice è stata accusata da Anna, ex del suo compagno, di essere stata la causa della fine della loro relazione in quanto era l’amante del suo uomo.

Ma cosa è successo di preciso e perché la signora Anna ha scelto di parlare soltanto ora? Anna ha scelto di intervenire pubblicamente perché Maria Teresa, che ha raccontato il suo dramma, nella casa più spiata d’Italia ha rivelato che Roberto, suo attuale compagno ed ex di Anna, ha un figlio con quest’ultima nato durante una notte di passione.

La signora Anna ci ha tenuto a precisare che lei a Roberto sono stati insieme quasi dieci anni e che loro figlio non è frutto di una notte di passione, ma di una relazione stabile che la Ruta avrebbe distrutto.

Maria Teresa Ruta è stata accusata a Live Non è la d’Urso di essere stata l’amante del suo compagno, ma quest’ultimo è intervenuto in puntata mediante una lettera per fare maggiore chiarezza sull’argomento.

Live Non è la d’Urso, il compagno di Maria Teresa Ruta interviene: “Non è vero”

Durante il corso della puntata, Roberto, compagno di Maria Teresa Ruta, è intervenuto mediante una lettera che la padrona di casa ha letto alla signora Anna.

Nella lettera, Roberto fa presente che la loro relazione è durata 6 anni e non 10 come dichiarato da lei e per questo motivo la concorrente di Alfonso Signorini non sarebbe stata la sua amante, ma si sarebbero messi insieme in un secondo momento, quando il loro amore era già giungo al capolinea. Addirittura, il direttore Roberto Alessi ha rivelato che prima della Ruta, tra l’altro sua figlia è stata attaccata fuori dal GF Vip, Roberto avrebbe avuto una relazione con una certa Sabrina, di cui Anna non sembra conoscere l’esistenza.

Barbara d’Urso a Live ha promesso che torneranno ad affrontare quest’argomento, visto che non tutti i tasselli sembrano combaciare con le rivelazioni dei suoi ospiti.

Tra l’altro, durante il corso dell’intervista della signora Anna, Matilde Brandi a Live Non è la d’Urso si è alzata in piedi per stringerle la mano, mostrandole tutta la sua solidarietà. Che lei e Maria Teresa Ruta al GF Vip non fossero amiche non è di certo un mistero, tant’è che ha voluto ribadire che a differenza di quanto affermato dalla sua collega, lei ha avuto modo di poter sentire il produttore del programma a cui entrambe lavoravano a quest’ultimo le ha riconfermato che è stata scelta anche per la prossima stagione, visto che la Ruta diceva di aver ottenuto la conduzione completa dello show.