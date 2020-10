Barbara d’Urso ha rimproverato la Marchesa d’Aragona che si è scagliata contro i suoi autori, accusandoli di essere scorretti.

Barbara d’Urso pensava di poter concludere questo appuntamento di Live nel migliore dei modi, ma così non è stato. Ad inizio del talk dedicato alla cronaca rosa, aveva annunciato che avrebbe svelato nuovi retroscena sulla Marchesa D’Aragona e sulla sua presunta nobiltà. Quest’ultima non ha avuto nulla da ridere, ma non appena la padrona di casa si è rivolta a lei presentano il servizio si è subito scagliata contro i suoi autori.

Daniela Del Secco, questo è il suo nome all’anagrafe, dopo la rivelazione su Maria Teresa Ruta, ha rivelato alla conduttrice che non aveva alcuna intenzione di parlare dell’argomento in quanto il suo autore aveva pattuito con una sua autrice, Cristina, che lei sarebbe venuta in puntata soltanto per svolgere il ruolo di opinionista e non per essere la protagonista del talk.

Barbara d’Urso ha asfaltato la Marchesa d’Aragona a Live, rivelando di non essere assolutamente a conoscenza di questi patti e né tanto meno sapeva che lei avesse un’agente che le gestisce la carriera visto che non è un’artista del firmamento.

La Marchesa D’Aragona contro gli autori di Barbara d’Urso: lei una furia

Barbara d’Urso ha rimproverato la Marchesa d’Aragona a Live dicendole in un primo momento che lei non era assolutamente a conoscenza di questi patti, e non crede ci siano realmente stati visto che ha piena fiducia nei suoi autori che non le avevano comunicato nulla, e per questo motivo non ha più intenzione di parlare di lei nei suoi programmi anche perché, fino a prova contraria, a lei a condurre e non il suo agente che stabilisce quali argomenti trattare e no in puntata.

“Iniziamo con il dire che io non sapevo tu avessi un’agente. Dici che sei una giornalista e i giornalisti non hanno un manager” ha esordito la conduttrice a Live Non è la d’Urso, che poco prima ha assistito ad un acceso scontro tra Francesca Pepe e Mila Suarez. “Poi non ero assolutamente a conoscenza di questi accordi, ma ho piena fiducia dei miei autori. Io voglio capire che magari viene in studio qui Mickey Rourke e mi chiede la gentilezza di non parlare di sua moglie perché c’è una causa in corso ma non è questo il caso“ ha proseguito la conduttrice senza perdere la calma.

“Ma sai cosa ti dico? Stavo per mandare in onda un servizio a te dedicato di una giornalista VERA, ma non lo mando” ha aggiunto. “Questa è casa mia e lo sarà per molti anni e decido io di cosa parlare e cosa no, non il tuo agente“ ha concluso. “Che ora si è fatta? Stacchiamo, ho sonno. Voglio andare a cambiarmi il vestitino” ha aggiunto con un filo di ironia.

Barbara d’Urso ha rimproverato la Marchesa d’Aragona in diretta e qualcosa ci suggerisce che non la vedremo più sul piccolo schermo degli italiani.