GF Vip, il dramma di Maria Teresa Ruta: “Ho rinunciato ad un figlio”

Maria Teresa Ruta ha raccontato al GF Vip per la prima volta il più grande sacrificio che ha fatto per i suoi figli.

Maria Teresa Ruta durante il corso della diretta di questa sera del GF Vip ha deciso di raccontare il profondo dramma che l’ha colpita durante il corso della sua vita. La conduttrice, che ha deciso di parlarne soltanto perché suo marito le ha scritto una lettera dopo che è stata accusata pubblicamente di aver abbandonato i suoi figli, ha rivelato che proprio per il troppo amore nei loro confronti, per paura di poter provocare delle sofferenze in loro.

Che cosa è successo? Maria Teresa Ruta ha rinunciato ad avere un figlio per paura che quelli nati dal suo precedente matrimonio, Gian Amedeo e Guenda Goria, che è stata criticata da suo padre al GF Vip, potessero soffrire.

Maria Teresa Ruta al GF Vip: “Non volevo far soffrire Guenda e Gian Amedeo”

Maria Teresa Ruta ha confidato che lei e suo marito avevano preparato tutti i documenti possibili ed immaginabili per poter mettere in atto la pratica dell’inseminazione artificiale, ma anche il giorno prima della partenza non se l’è sentita di mettere al mondo un altro figlio per paura che Guenda Goria del Grande Fratello Vip e suo fratello Gian Amedeo potessero soffrirne.

“Voleva diventare padre di un figlio suo, è stata la prima cosa che mi ha chiesto” ha raccontato la conduttrice, che non approva la relazione di sua figlia con Telemaco, che è tornato con l’ex moglie. “Abbiamo fatto tutte le pratiche, ci sono voluti mesi e il giorno prima gli ho detto che non me la sono sentita perché avevo paura che i miei figli ne soffrissero, come se gli venisse torto il pezzo di torta“ ha spiegato.

“Lui mi ha detto che non aveva importanza e che mi aveva ugualmente, anche così” ha concluso tra le lacrime. “Loro non sanno nulla, lo stanno scoprendo ora” ha concluso Maria Teresa Ruta al GF Vip.

Il dramma di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip ha lasciato di stucco tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia, che non si aspettava una confessione del genere da parte di sua madre, visto che non le aveva mai detto in vita sua a cosa aveva rinunciato per il bene suo e di suo fratello.