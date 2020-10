Confronto al Grande Fratello Vip 2020 tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica che ha svelato di aver avuto un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne e che ha fatto pesanti insinuazioni sul suo conto.

Duro confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Andrea Zelletta e Alice Fabbrica. L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso Alfonso Signorini, scopre l’esistenza di un’intervista rilasciata da Alice Fabbrica in cui ha raccontato di aver ricevuto messaggi con cui Andrea le chiedeva di vedersi nonostante fosse fidanzato. Dopo aver risposto alle parole di Alice, Zelletta si è confrontato con Alice annunciando che provvederà legalmente contro di lei appena uscirà dalla casa.

Andrea Zelletta furioso al Grande Fratello Vip 2020: “Alice Fabbrica cerca visibilità, la querelo”

Prima del confronto diretto, Andrea Zelletta scopre le dichiarazioni che Alice Fabbrica ha rilasciato in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv.

“Cinque anni fa ci siamo conosciuti. C’era una bella intesa, sembrava quasi un cucciolo e ci siamo rivisti. Ad un certo punto ha avuto una reazione durissima. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, così ho troncato subito i rapporti. Andrea ha continuato a scrivermi dicendomi che aveva voglia di vedermi. Ha continuato a scrivermi anche dopo che aveva iniziato una storia importante. Io so solo che non mi ha mai dimenticato, anche dopo aver scelto in tv Natalia Paragoni, la fidanzata. Nei messaggi mi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho rifiutato”.

“Io la querelo perchè sono tutte falsità. Posso giurare davanti a tutta Italia che amo follemente la mia fidanzata Natalia e non ho mai fatto queste cose. Conosco questa Alice Fabbrica, so che a lei piace andare in televisione e fare queste tarantelle, ma deve sapere che io non faccio parte di questo mondo e queste tarantalle non mi piacciono. Siccome sono tutte falsità, procederò per vie legali”, ha risposto immediatamente un furioso Andrea Zelletta.

Poi il confronto faccia a faccia nella casa del Grande Fratello Vip:

“Sono delusa, arrabbiata e schifota per come ti comporti nella casa. Vuoi far vedere che sei un uomo che rispetta le donne, ma non è vero. Ho tutti i messaggi, mi hai sempre scritto anche se sei fidanzata. Dì la verità, sei un traditore seriale”, ha detto Alice Fabbrica.

“Pur di avere un follower in più, vieni in televisione a dire baggianate. Sei una persona falsa. Vai da una trasmissione all’altra per visibilità. Io amo la mia fidanzata. Falsa e profondo”, replica Andrea.

Come reagirà Natalia Paragoni?