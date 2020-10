Eva Henger ha rivelato a Pomeriggio 5 che Telemaco, compagno di Guenda Goria del GF Vip, è tornato con la sua ex moglie.

Guenda Goria si è ritrovata al centro del gossip in maniera inconsapevole. E’ vero, lei ha scelto di prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip e i concorrenti sanno bene che quando varcano la famosa soglia rossa ogni singolo retroscena della loro vita privata viene a galla, ma lei non aveva fatto parola a nessuno di avere una conoscenza con Telemaco, un uomo più grande di lei che da poco ha iniziato le pratiche per la separazione.

Dopo aver fatto chiarezza sul loro rapporto, si è tornato a parlare dell’argomento ed è uscita fuori una notizia abbastanza scottante a riguardo. Notizia di cui la diretta interessa purtroppo non è ancora a conoscenza. Quale?

Eva Henger, negli studi di Pomeriggio 5, ha rivelato che l’uomo non è rimasto particolarmente contento dell’atteggiamento di Guenda nella casa, in quanto ritiene abbia avuto qualche caduta di stile, ma non solo. Pare che in questo momento si trovi con la sua ex moglie e che i due abbiano deciso di dare una nuova chance al loro matrimonio.

Pomeriggio 5: Roger Garth lancia la bomba su Guenda Goria e Maria Teresa

Eva Henger ha rivelato che in questo momento Telemaco in questo momento si trova a Sharm el-Sheikh con la sua ex Olga e che i due sarebbero intenzionati a dare una nuova chance alla loro storia, visto che dopo poco che aveva deciso di separarsi lui aveva iniziato una conoscenza con Guenda Goria del GF Vip, ma le notizie choc, come ama definirle Barbara d’Urso, non sono di certo finite qui.

Roger Garth, modello e opinionista di Pomeriggio Cinque, ha rivelato che Maria Teresa Ruta, che ha avuto un’incomprensione con Guenda, non conosce l’uomo soltanto di sfuggita, ma ha fatto intendere che tra i due ci sia stato qualcosa di più di una semplice chiacchierata, lasciando poco spazio all’immaginazione, nonostante lei abbia sempre negato che tra loro sia successo qualcosa.

Telemaco è stato fidanzato con Maria Teresa Ruta e poi con la figlia Guenda Goria? Il dubbio, dopo le rivelazioni di Roger, sembra essere più che lecito nella mente del pubblico da casa.

Alfonso Signorini, durante la diretta di venerdì sera, affronterà l’argomento con Guenda Goria al Grande Fratello Vip?