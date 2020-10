“Guenda Goria sta recitando”: piovono accuse dulla figlia di Maria Teresa Ruta. Il padre Amedero Goria rompe il silenzio.

Piovono accuse su Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta. A muoverle è Patrizia Rossetti, amica di Maria Teresa Ruta, convinta che Guenda non abbia raccontato la verità sul suo rapporto con la madre. All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020, Guenda ha raccontato di essere stata lasciata sola, insieme al fratello Gianamedeo, quando aveva 17 anni per il desiderio della madre di inseguire la felicità dell’uomo di cui si era innamorata e che è attualmente il suo compagno. A difendere, però, la Ruta è Patrizia Rossetti.

Patrizia Rossetti contro Guenda Goria: “Non racconta la verità. Maria Teresa Ruta non avrebbe mai abbandonato i suoi figli”

Ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa il 20 ottobre, Patrizia Rossetti si scaglia contro Guenda Goria difendendo Maria Teresa Ruta. “Ha detto delle cose molto brutte su sua madre. Io conosco molto bene Maria Teresa e non si sognerebbe mai di abbandonare la figlia. Lei non ha abbandonato per niente i suoi figli. Guenda è un po’ bugiardetta a volte”, ha detto la Rossetti. “Guenda sta recitando, ha fatto finta di aver compreso Maria Teresa”, ha aggiunto ancora precisando che, a 17 anni, Guenda conviveva con il suo ex compagno.

A parlare di Guenda, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, è il padre Amedeo Goria.

“Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda. Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio. Quando lei non c’è mi manca. Guenda non racconta che ogni tanto sparisce per un po’ dal radar di suo padre”, ha detto il giornalista.

Guenda, nel frattempo, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, continua a pensare a Telemaco Dell’Aquila con cui ha un rapporto che non convince Maria Teresa Ruta.