Guenda Goria è rimasta delusa dall’atteggiamento che sua madre Maria Teresa Ruta ha utilizzato nei suoi confronti al GF Vip.

Settimana scorsa Guenda Goria è stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, quando Alfonso Signorini in diretta l’ha aggiornata sui gossip che nei vari salotti televisivi stavano venendo fuori sul suo conto.

Negli scorsi giorni, infatti, non si è parlato altro della presunta relazione che figlia di Maria Teresa Ruta avrebbe con un uomo sposato, ma lei ha chiarito ogni dubbio, affermando che lui è soltanto legalmente sposato, cosa confermata anche dai diretti interessati, e che stanno procedendo con le pratiche per la separazione.

Nelle scorse ore, però, la giovane artista ha rivelato che ci è rimasta molto male per il trattamento subito in puntata e non da parte del padrone di casa, ma di sua madre che ha ammesso pubblicamente, senza prima dirglielo in privato, quanto lei fosse contraria a questa storia.

“Lei quando non vuole ascoltare, fa orecchie da mercante e finge che non sia successo nulla” ha ammesso Guenda Goria contro Maria Teresa Ruta al GF Vip. “Si fa entrare le cose da un orecchio e da quell’altro le escono” ha aggiunto. “In puntata però, quando siamo in diretta, riesce sempre a dire come se nulla fosse ciò che pensa” ha concluso prima di avere un chiarimento con lei.

Maria Teresa Ruta si scusa con Guenda Goria al GF Vip: “Ero senza parole”

Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria dopo poco hanno avuto il loro chiarimento al Grande Fratello Vip.

La conduttrice ha ammesso che non ne sapeva nulla di tutta questa storia e che effettivamente è stato un suo errore non parlarne prima, visto che ha fatto una rivelazione choc a riguardo, ma la figlia le ha ribadito che lei ha provato a parlargliene, ma che ha sempre fatto finta di nulla.

Guenda le ha fatto presente che avrebbe preferito che sua madre bocciasse la sua relazione con Telemaco, questo è il nome dell’uomo, prima in privato e soltanto dopo pubblicamente e non viceversa.

“Hai ragione, ho sbagliato” ha ammesso Maria Teresa Ruta al GF Vip, che è stata criticata da Andrea Zelletta. “Avrei dovuto dire che riguarda la tua vita privata e non me, mi dispiace” ha concluso lei. Guenda ha accettato di buon grado le scuse, però le ha fatto notare che quello che desidera lei e quello che vorrebbe sua madre vanno in direzioni diverse e deve accettarlo.

“Io so che mi vorresti con un ragazzo più giovane di lui, senza problemi, e che mi dia una certa spensieratezza, ma io non posso dipingere il mio uomo ideale” ha provato a spiegarle. “Io mi sono innamorata di lui e non è qualcosa che puoi comandare o scegliere l’uomo che possa stare al tuo fianco sulla carta” ha concluso, chiarendo una volta e per tutte quali sono i suoi sentimenti verso Telemaco.

Maria Teresa Ruta ha chiesto scusa a Guenda Goria al Grande Fratello Vip e le due sembrerebbero aver risolto ogni tipo di incomprensione.