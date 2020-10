Francesca Pepe asfalta Mila Suarez: “Trovati un altro fidanzato famoso”

Francesca Pepe a Live Non è la d’Urso ha avuto modo di affrontare Mila Suarez che l’ha accusata di doverle dei soldi.

Francesca Pepe è tornata negli studi di Live Non è la d’Urso per un confronto di fuoco con un’ex concorrente della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Mila Suarez che, intervistata da Nuovo Tv, ha accusato la concorrente del GF Vip 5 di aver vissuto per un periodo di tempo a casa sua, in un appartamento situato a Milano, a Piazza Venezia, a scrocco, senza mai contribuire alle spese e che, addirittura, una volta le avrebbe anche chiesto i soldi per averle dato uno strappo.

Francesca, che è stata attaccata dal suo ex, ha ovviamente smentito chiedendo alla modella di fornire le prove del contratto, visto che dice che hanno convissuto insieme, ma lei non sembra avere alcuna prova, ma ha rincalzato la dosa accusandola di averle rubato il cachet di un servizio fotografico realizzato insieme.

In studio hanno ovviamente chiesto le prove di tutto ciò, visto che è impossibile che la Pepe abbia potuto rubarle il cachet, a meno che non siano state pagate in nero, e di mostrare le foto che hanno realizzato insieme quel giorno.

Mila ha detto di non avere le foto in questione ed in studio nessuno è sembrato crederle. “Cosa non si fa per 5 minuti di popolarità” ha replicato Francesca Pepe contro Mila Suarez a Live Non è la d’Urso. “Trovati un altro fidanzato famoso dai” ha concluso, facendo riferimento alla relazione con Alex Belli.

Barbara “oscura” Mila Suarez: figuraccia a Live Non è la d’Urso con Francesca Pepe

Barbara d’Urso non è sembrata credere alle accuse mosse da Mila Suarez, in quanto non aveva alcuna prova per dimostrare che quanto raccontato corrispondesse alla verità, mentre Francesca Pepe a Live Non è la d’Urso sembra poter provare ciò che dice.

“Ha detto che abbiamo vissuto insieme nel 2016, ma in quell’anno vivevano nel campus della Cattolica di Milano” ha spiegato la concorrente di Alfonso Signorini, che ha litigato con gli autori del Grande Fratello Vip. “Posso provare tutto chiamando alla segreteria dell’Università, facendomi mandare tutti i documenti e le tasse che ho pagato” ha concluso asciutta, facendo fare una pessima figura a Mila Suarez. Tant’è che nessuno è sembrato credere alle accuse portate in studio, infatti la Pepe sta pensando di rivolgersi ai suoi avvocati per chiudere in maniera definitiva l’intera faccenda.

Mila Suarez ha accusato Franceska Pepe di averle rubato dei soldi, ma la concorrente di Alfonso Signorini sembra avere tutte le prove che dimostrano il contrario mentre lei non dispone di alcun dato che possa provare a tutti che ha raccontato la verità e di non aver mentito per tornare di nuovo sul piccolo schermo degli italiani.