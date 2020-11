Barbara d’Urso è “tornata” al Grande Fratello Vip per fare uno scherzo a Patrizia De Blanck. Scherzo che ha fatto infuriare la concorrente.

Barbara d’Urso per anni ha ricoperto il ruolo di padrona di casa al Grande Fratello e questa sera, in occasione di uno scherzo ai danni di Patrizia De Blanck, è tornata in trasmissione.

A causa delle normative per permettere a tutti di lavorare in piena sicurezza, e siccome lo studio del reality show di canale 5 si trova a Roma mentre lei vive e conduce i suoi programmi da Milano, Barbara ha preso parte al programma attraverso un collegamento telefonico. Ma cos’è successo?

Alfonso Signorini è tornato a parlare di Alvaro, il famoso corteggiatore, finto della Contessa, facendole credere che ospite di Live Non è la d’Urso avesse raccontato ogni cosa sul loro rapporto, rivelando perfino che gli avrebbe fatto spendere grosse somme di denaro per pagarle le cene.

Ovviamene il tutto si è trattato di uno scherzo. Scherzo creato ad arte visto che Patrizia è rimasta incredula nel vedere la finta intervista dell’uomo nei salotti televisivi di Barbara e che quest’ultima abbia perfino scelto di intervenire telefonicamente per difendere il suo ospite.

Patrizia De Blanck non ha reagito molto bene, accusando il povero Alvaro di essersi inventato tutto, in quanto lei non avrebbe, e non ha, avuto alcun rapporto con lui.

“Patrizia, mi stai accusando di prendere in giro il pubblico invitando nei programmi un millantatore” ha esordito Barbara d’Urso, che ieri ha raccolto le confessioni di Gabriele Rossi a Live e non di Alvaro. “Sai quanto ci tengo ai miei programmi e sono profondamente offesa, mi spiace” ha proseguito la conduttrice che ha risposta al “Tanto lei si diverte con queste cose“ della Contessa.

“Lui mi ha portato tutte le prove della vostra relazione, ho visto le foto!” ha continuato la conduttrice. “Ma come le foto? Io non lo conosco, mi sarò così rimbambita che non me lo ricordo“ ha replicato la concorrente del Grande Fratello Vip, che è rimasta abbastanza sconcertata dalle dichiarazioni della conduttrice fin quando poi lei non ha ammesso che era tutto uno scherzo, facendo tornare di nuovo il sorriso sul suo volto.

Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip, approfittando di questo momento, ha anche ricordato in maniera ironica ad Alfonso Signorini che rivuole il suo camerino, in quanto il programma lo sente ancora suo e la versione NIP lo è ancora.