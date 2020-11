Lorenzo Crespi si è duramente scagliato, ancora una volta, contro Elisabetta Gregoraci al GF Vip, difendendo Antonella Elia.

Lorenzo Crespi non le ha mai di certo mandate a dire sul suo profilo Instagram e non ha mai nascosto di non provare una particolare simpatia nei confronti di Elisabetta Gregoraci.

Già qualche tempo fa, infatti, non appena entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip, l’attore si è prontamente scagliato contro di lei, definendola una persona incapace a livello lavorativo, e ora è tornato ad affrontare quest’argomento prendendo le difese di Antonella Elia, che durante la diretta di ieri ha nuovamente litigato con la concorrente accusandola di usare Pierpaolo Petrelli per avere un maggiore spazio nelle dinamiche della casa.

Lorenzo ha difeso l’opinionista di Alfonso Signorini, ma non solo. L’attore ci è andato giù pesante riportando, come potete trovate in fondo all’articolo, alcuni presunti scandali sessual* in cui sarebbe stata coinvolta la Gregoraci.

Lorenzo Crespi ha stroncato Elisabetta Gregoraci, andandoci veramente pesante nei suoi confronti.

Antonella Elia difesa da Lorenzo Crespi: “Io non dimentico”

Antonella Elia è stata difesa da Lorenzo Crespi su Instagram, in quanto ritiene che lei si sia semplicemente limitata a raccontare la realtà dei fatti durante la diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, senza andare ad offendere, a suo parere, la concorrente di Alfonso Signorini.

Per questo motivo ha scelto di condividere un breve estratto di un testo presente sul portale di Wikipedia in cui affronta lo scandalo di Vallettopoli, in cui sarebbe stata coinvolta anche Elisabetta Gregoraci.

“Prima di scandalizzare su quanto affermato da Antonella Elia ieri sera, che si è soltanto limitata a raccontare la verità dei fatti” ha precisato Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci al GF Vip, facendo riferimento alla lite avvenuta durante la diretta. “Elisabetta dovrebbe prima far cancellare tutti questi documenti presenti su internet” ha aggiunto.

“Io al momento non sto lavorando perché ho dei problemi ai polmoni” ha concluso. “Ma il mio cervello cammina benissimo, io non dimentico“ ha poi tagliato corto.

Parole e accuse dure quelle mosse da Lorenzo sul suo profilo social e non si esclude che Elisabetta Gregoraci dopo il GF Vip possa agire per vie legali, visto che ha insinuato che il suo passato televisivo non sia poi così cristallino e ricco di sacrifici come lei ha raccontato durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Le parole di Lorenzo Crespi, come immaginabile, hanno nettamente diviso il pubblico. Alcuni utenti della rete, infatti, gli danno ragione, insinuando che Elisabetta non sia così pulita come voglia far credere, mentre altri ritengono che si stia scagliando ingiustamente nei suoi confronti.