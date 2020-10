Elisabetta Gregoraci smascherata: “Non sarà eliminata dal GF Vip”

Elisabetta Gregoraci è stata smascherata fuori dal GF Vip. In quanto avrebbe un accordo per non essere eliminata prima del dovuto.

Elisabetta Gregoraci è trai concorrenti in nomination questa settimana al GF Vip. Compito del pubblico da casa è quello di scegliere far proseguire il suo cammino nella casa più spiata d’Italia oppure se farla ritornare alla vita di sempre.

Secondo Lorenzo Crespi la preferenza manifestata dai telespettatori non conterebbe nulla, in quanto il contratto della conduttrice, che ha fatto pace con Pierpaolo Petrelli, come tutti quelli che percepiscono un cachet molto alto, punterebbe a far durare il più a lungo possibile la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia.

Un’accusa grave quella mossa dell’attore, che più volte si era espresso contro l’Ares Gate, che insinua anche che la Gregoraci sia una totale incapace a livello professionale.

Elisabetta Gregoraci è stata smascherata al GF Vip, in quanto per contratto non sarà mai eliminata, o Lorenzo ha fatto delle accuse infondate?

GF Vip, Lorenzo Crespi contro Elisabetta Gregoraci: “E’ incapace”

Lorenzo Crespi ha lanciato una pesante accusa non solo ad Elisabetta Gregoraci, ma anche a tutta la produzione del Grande Fratello Vip, che le avrebbe in qualche modo garantito che la sua esperienza sotto l’occhio indiscreto delle telecamere possa durare il più a lungo possibile e di conseguenza avere una maggiore esposizione mediatica, fondamentale per chi lavora nel mondo dello spettacolo.

“E’ tutto quanto falso, Elisabetta non potrà mai uscire dalla casa” ha esordito l’attore, che ha fatto anche un gesto per Gabriel Garko. “Chi riceve il cachet più alto ha altre puntate garantite” ha insinuato Lorenzo. “Lei è artisticamente una totale incapace, ha una voce bruttissima e viene “imposta” da Lucio Presta, grande amico di Briatore” ha proseguito l’attore.

“Lei è una persona che non sa che cos’è la sincerità e dopo di me scoppiò il caso di Sottile, sarà forse un caso?” ha chiesto in maniera retorica. “Il pubblico merita di vedere veri artisti in tv, basta con questi personaggi” ha concluso. “Ormai a Mediaset è finito tutto” ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che è stata scambiata per la Canalis, ha dunque un accordo con la produzione? Non sappiamo se al momento Alfonso Signorini scegliere di rispondere o meno alle accuse ricevute dall’attore sul web, ma probabilmente non lo farà per non dare adito ad ulteriori polemiche, visto che l’ex di Briatore è già stata travolta dalla cronaca rosa, considerato che continuano ad uscire tantissimi ragazzi con cui avrebbe avuto una storia.