Elisabetta Canalis è finita in nomination al GF Vip di Alfonso Signorini, peccato che non faccia parte del cast di quest’anno.

Il GF Vip qualche ora fa ha concluso il suo primo appuntamento settimanale con la diretta di Alfonso Signorini, che è terminata con i concorrenti della casa più spiata d’Italia che hanno scelto chi dei loro compagni di viaggio mandare in nomination per scoprire chi di loro risulterà essere il meno votato del pubblico da casa.

Nulla di particolarmente sconvolgente o di diverso rispetto a quello che accade di solito. Peccato che tra i concorrenti finiti in nomination, oltre a Dayane Mello e Maria Teresa Ruta sia finita pure Elisabetta Canalis. Per carità non che lei non debba essere mandata in nomination, ma prima di essere mandata al televoto dovrebbe prima far parte del cast del programma visto che lei non è nel cast di quest’anno.

Elisabetta Canalis è finita in nomination al GF Vip, ma come fatto notare dal portale Trash Italiano si tratta di un errore di grafica, in quanto al suo posto ci sarebbe dovuta essere Elisabetta Gregoraci, che poche ore fa è stata smascherata a Mattino 5.

Anticipazioni GF Vip: chi si salverà tra Elisabetta Gregoraci, Maria Teresa e Dayane?

Elisabetta Canalis non è ovviamente in nomination al Grande Fratello Vip, visto che non ha mai varcato la famosa soglia rossa. Anche se ovviamente non si esclude magari possa farlo in futuro.

Purtroppo per loro, però, al televoto ci sono finite Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta, ma chi di loro risulterà essere la meno votata del pubblico e di conseguenza in lizza per abbandonare la casa più spiata d’Italia?

In lizza tra i favoriti, in base ai vari sondaggi spuntati sul web, risulta esserci Maria Teresa, la storia di sua figlia tra l’altro ieri sera ha commosso Antonella Elia, mentre tra le meno favorite ci sono Elisabetta e Dayane che purtroppo non sembrano aver fatto breccia nel cuore del pubblico da casa. O almeno non quanto la conduttrice che grazie alla sua spiccata ed eccentrica personalità è riuscita a conquistare il suo favore.

Il pubblico confermerà questa scelta? Intanto dalle anticipazioni del GF Vip sono confermati altri ingressi nella casa più spiata d’Italia.