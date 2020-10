Antonella Elia è scoppiata a piangere durante la diretta del Grande Fratello Vip, facendo notare una dolorosa coincidenza a Signorini.

Antonella Elia non è riuscita a trattenere le lacrime durante il corso della diretta di questa sera. L’opinionista, dopo aver ascoltato la storia del passato di Guenda Goria, per certi aspetti simile alla sua, si è lasciata andare ad un triste sfogo in diretta.

Guenda, infatti, ha raccontato che all’età di 17 anni sua madre scelse di andare via di casa per inseguire un uomo, lasciando lei e suo fratello di 14 anni da solo e questo episodio, purtroppo, l’ha segnata per tutta la sua vita.

Antonella, infatti, ha ricordato quando la sua seconda mamma, in quanto la sua biologica è scomparsa poco dopo la sua nascita, l’ha lasciata per qualche mese per realizzare un suo progetto in India.

“Io ti capisco Guenda, è successa una cosa terribile anche a me come la tua” ha confidato l’opinionista, che poco prima aveva attaccato Elisabetta Gregoraci. “La mia seconda mamma, io ho una storia un po’ particolare, partì per due mesi in India ed io soffrii tantissimo. Fa male, perché ti senti abbandonato” ha confidato tra le lacrime.

Antonella Elia è scoppiata in lacrime al GF Vip ricordando la sua seconda mamma, per poi incoraggiare Guenda Goria a proseguire nel suo percorso nella casa.

Guenda Goria commuove Antonella Elia al GF Vip: “La tua voce mi tocca l’anima”

Guenda Goria ha commosso Antonella Elia raccontando la difficile storia della sua vita. Storia che in parte condividono visto che anche l’opinionista di Alfonso Signorini ha subito una grave perdita, e non solo una, durante il corso della sua adolescenza.

“Guenda, la tua voce mi tocca l’anima” ha rivelato Antonella. “Ogni cosa che tu dici, anche vederti suonare nei vari video, mi commuove. Ti sento molto affine a me, sei vera. Mi piaci” ha concluso la Elia tra le lacrime, non facendo di certo mistero di provare una certa simpatia, o meglio dire affinità, con Guenda Goria al GF Vip, che poco prima ha avuto un’incomprensione con sua madre che non ha approvato la sua relazione con Telemaco soltanto perché è più grande di lei.

Antonella Elia al GF Vip, seppur questa volta nel ruolo di opinionista, ha regalato al pubblico del piccolo schermo nuove sfaccettature della sua personalità e della difficile storia della sua vita.