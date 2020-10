Mattino 5 ha sganciato la bomba su Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. I due sarebbero molto più intimi di quanto lei voglia far credere.

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Non tanto per le dinamiche che riesce a creare all’interno della casa più spiata d’Italia, ma per i continui retroscena sulla sua vita che continuano a spuntare fuori mentre è intenta a godersi questa nuova esperienza.

Ieri sera, Alfonso Signorini l’ha informata che il popolo del web che notato che sta mandando messaggi in codice e che è convinto che il destinatario di questi pensieri sia proprio Stefano Coletti, pilota di Monte Carlo. Lei ha ovviamente negato il tutto, ma poco fa a Mattino 5 è stata sganciata la bomba.

Secondo Arianna David, una delle fedeli opinioniste di Federica Panicucci, che avrebbe delle amicizie in comune con la concorrente di Signorini, lei e Stefano non sarebbero semplici amici ma sarebbero fidanzati dall’estate scorsa.

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono fidanzati? L’ex Miss Italia non sembra avere dubbi ed ha svelato un altro succoso retroscena su questa presunta coppia.

Mattino 5, Arianna David: nuovo retroscena su Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti

A Mattino Cinque, Arianna David ha rivelato che a suggellare il legame nato tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti ci sia un tatuaggio. I due, infatti, si sarebbero fatti lo stesso tatuaggio sulla mano. Precisamente, avrebbero scelto di tatuarsi lo stesso simbolo a Miami, ma non solo.

Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, ha rivelato che già durante il corso di quest’estate, proprio a confermare tutto quello che Arianna David ha raccontato da Federica Panicucci, lui aveva pubblicato delle foto che ritrovano la concorrente del GF Vip, che ieri ha fatto piangere Pierpaolo Petrelli, e il pilota godersi le loro vacanze insieme.

Se più indizi fanno una prova, i due sembrerebbero essere stati scoperti. Anche perché in tutta questa storia manca ancora la ciliegina sulla torta. Quale? Federica Panicucci a Mattino 5 ha rivelato che sugli scatti pubblicati da Stefano Coletti su Instagram non ci sono soltanto i like di Elisabetta, ma anche quelli dei membri della sua famiglia. In particolare quelli del piccolo Nathan Falco, suo figlio.

“Piace a tutta la famiglia lui” ha commentato ironico Signoretti, che per primo aveva lanciato l’indiscrezione che vedrebbe Elisabetta Gregoraci aver trovato di nuovo l’amore, nonostante il suo ex marito Flavio Briatore stia ancora provando a riconquistarla.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che ieri è apparsa piuttosto infastidita da Antonella Elia, non ha forse raccontato tutta la verità nella casa più spiata d’Italia? Sul web, infatti, c’è chi l’accusa di aver preso in giro Pierpaolo Petrelli che sembra essere molto preso da lei, visto che ieri ha ammesso di esserci rimasto male per l’atteggiamento adottato dalla conduttrice nei suoi confronti.