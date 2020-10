Stefano De Martino, clamoroso cambio look: il conduttore irriconoscibile con i bassi. I fans sotto choc, foto.

Cambio look radicale per Stefano De Martino che ha deciso di voltare totalmente pagina cambiando la propria immagine. Via i capelli ricci come quelle che vedete qui in alto e la barba incolata che sfoggiava da diverso tempo e spazio a capelli lisci pettinali all’indietro e sopratutto ai baffi.

Il risultato è decisamente stravolgente. Con il nuovo look, Stefano De Martino dà una nuova immagine di sè, totalmente diversa da quella a cui erano abituati i fans. Il cambio look è stato mostri fans con una foto pubblicate tra le storie di Instagram.

Il nuovo look di Stefano De Martino: capelli lisci, niente barba e baffi

Eccolo il nuovo Stefano De Martino. A casa, sdraiato a pancia in giù, il conduttore napoletano, senza maglia, immortala la sua nuova immagine in un selfie che ha regalato ai fans pubblicandolo tra le storie di Instagram. Oltre a sfoggiare i muscoli delle spalle, De Martino mette in risalto il viso, totalmente senza barba, ma con i baffi. Un look diverso, inedito e che gli dona un’aria più matura.

A 31 anni, con un matrimonio finito alle spalle e un figlio di sette anni, Santiago che ha lui ha ereditato la passione per la danza, De Martino ha deciso di dare un taglio netto al passato cominciando a cambiare look?

Come reagiranno i fans di fronte al nuovo Stefano De Martino? Apprezzeranno la sua nuova immagine o gli chiederanno di tornare ai vecchi capelli e alla barba incolta? Sicuramente, il conduttore napoletano resta uno degli uomini più ambiti del mondo dello spettacolo.

Dopo la fine del suo matrimonio con Belen, nonostante i numerosi rumors sulla sua vita privata, Stefano continuerebbe ad essere ufficialmente single. Nel suo cuore, al momento, ci sarebbero solo il figlio Santiago e il suo cagnolino con cui ha anche festeggiato il compleanno. Il nuovo look sarà un modo anche per far tornare a battere il suo cuore? Per ora, il silenzio di De Martino sulla sua sfera sentimentale continua.