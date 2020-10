By

L’Eyeliner è una delle tendenze per il trucco occhi 2020, torna protagonista in tantissimi stili. Scopriamo tutti i modi di applicarlo, le foto, i consigli e i video tutorial.

L’eyeliner croce e delizia di tutte le donne, un cosmetico capace di completare un makeup occhi perfetto in pochi gesti ma anche difficile da applicare per molte persone, soprattutto nella sua versione classica con pennellino in setole.

Sono molti gli stili di eyeliner che hanno accompagnato la storia del fascino femminile, da quello sfoggiato dalle dive di Hollywood anni ’50 a quello più strong che ogni giorno star della musica e dello spettacolo scelgono per veicolare la loro immagine. Scopriamo come preparare l’occhio al makeup con l’eyeliner,i vari modi di applicarlo e i video tutorial per imparare ad utilizzarlo.

Trucco occhi 2020: come preparare l’occhio al makeup con l’eyeliner

Un bel trucco caratterizzato dall’Eyeliner, richiede precisione nell’applicazione ma anche la realizzazione di una buona base su cui applicare questo cosmetico. Dopo aver deterso la zona oculare con un prodotto delicato, passare un idrolato di rose o altra sostanza vegetale, perfetto anche quello alla camomilla e far asciugare la parte.

L’eyeliner nero, sarà esaltato da una base chiara e luminosa, anche se per un trucco da tutti i giorni, si potrà applicare direttamente sulla palpebra nuda. Per creare una base sulla palpebra mobile, si potrà utilizzare un primer occhi dalla proprietà neutralizzante, che creerà una base chiara su cui applicare sia eyeliner che ombretti o anche un ombretto vaniglia dalla texture setosa e luminosa.

Quando la base sarà ben fissata sulla palpebra si potrà procedere all’applicazione dell’eyeliner. Per applicare l’eyeliner alla perfezione sarà utile utilizzare uno specchio da tenere vicino al viso, magari uno che ingrandisca l’immagine. Da vicino sarà più semplice tracciare linee definite e anche molto sottili.

Trucco occhi 2020: l’eyeliner, tutti i modi di applicarlo

L’eyeliner è un cosmetico versatile per quanto riguarda lo stile. Dalla semplice linea aderente alla rima palpebrale al trucco drammatico per la sera e per la donna che ama lo stile ‘strong’ ad ogni costo.

Un tratto sottile, deciso e allungato verso l’angolo esterno dell’occhio è perfetto da sfoggiare durante il giorno, a lavoro o anche a scuola. Mette in risalto lo sguardo in modo discreto ma molto femminile.

Per un effetto più grafico, perfetta la linea applicata sulla rima palpebrale superiore che si allunga sia verso l’angolo interno dell’occhio che su quello esterno. Per l’applicazione dell’eyeliner sarà perfetto un prodotto con una punta in feltro, che regala la possibilità di un tratto preciso e confortevole nell’applicazione.

Un tratto importante di eyeliner che dona personalità e fascino allo sguardo, un makeup che richiede un poco di manualità nell’applicazione ma di grande effetto.

Eyeliner sfumato con un ombretto o di diverso colore o anche tono su tono, per un makeup smoky che dona allo sguardo femminilità e magnetismo.

Eyeliner stile egyptian per le donne che amano un makeup importante e che diventi protagonista del trucco. Tanto allenamento, uno specchio e un eyeliner liquido per un finish perfetto.



Eyeliner cut crease makeup. L’eyeliner utilizzato nel cut crease dona un look di grande effetto perfetto da sfoggiare la sera o in un’occasione che richiede uno stile unico.

Trucco occhi 2020: eyeliner, i video tutorial per imparare ad applicarlo alla perfezione

Abbiamo selezionato per voi dei video tutorial che illustrano alla perfezione come applicare l’eyeliner.

Vi basterà munirvi del vostro eyeliner preferito, uno specchio, bastoncini di cotone, struccante e tanta pazienza.