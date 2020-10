Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli so confronto durante la notte al Grande Fratello Vip 2020: lui piange disperato, video.

Duro confronto nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la notizia, scioccato dal video in cui la Gregoraci comunica con l’esterno dandosi dei colpi al petto, dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 2020, ha deciso di mettere le cose in chiaro chiedendole se ci sia davvero una persona che la sta aspettando fuori. Un confronto duro, amaro che ha fatto scoppiare a piangere Pierpaolo che, chiuso in sauna, è stato consolato da Francesco Oppini ed Enock.

Elisabetta Gregoraci ha ammesso che c’è un uomo che si chiama Stefano che conosce. L’ex moglie di Flavio Briatore, inoltre, ha fornito spiegazioni su quelli che sono stati definiti dei segnali che lancerebbe a qualcuno che la sta aspettando fuori. Conclusa la puntata del Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo Pretelli, sentendosi preso in giro, ha deciso di affrontare con la Gregoraci nei confronti della quale nutre un forte interesse. Il confronto, però, non si è concluso nel migliore dei modi come fa sapere il portale Biccy.it.

“Basta, devi rispondermi a questa domanda, hai qualcuno fuori?”, ha chiesto Pretelli stanco di illudersi. “C’è qualcuno che mi pensa“, è stata la risposta della Gregoraci. Pierpaolo le ha fatto notare che si è sempre dichiarata single. La Gregoraci lo conferma, ma aggiunge: “Sì, sono single, ma non vuol dire che voglio fare una storia con te. Io non mi farei mai una storia dentro la casa ok?”.

“Ma non ti ho chiesto ora una storia. Io non ti ho nemmeno rubato un bacio e fidati che c’erano momenti in cui potevo farlo e per rispetto non l’ho fatto”, ribatte Pretelli.

La Gregoraci, però, non cambia la propria posizione e non sembra affatto disposta a mettere in piazza la sua vita privata e il motivo sembrerebbe essere il suo passato. “Tu non sai cosa ho passato io. Ho paura di tutto questo, ci sono mille telecamere, già ho subito tanto. Per 13 anni sono stata con un uomo ricco e hanno detto di tutto su di me“, ha aggiunto.

Stanco di discutere inutilmente, Pretelli ha lasciato la Gregoraci sola in giardino e si è chiuso in sauna dove è scoppiato a piangere.