Elisabetta Gregoraci è rimasta infastidita da Antonella Elia, che durante la diretta del GF Vip l’ha accusata di tirarsela.

Elisabetta Gregoraci è come al solito una delle protagoniste indiscusse della diretta del Grande Fratello Vip. Durante il corso di questa puntata, Alfonso Signorini l’ha chiamata per un confronto con Stefania Orlando.

Le due, nel corso della settimana, hanno pesantemente discusso, e il padrone di casa le ha chiamate per una sorta di intervista doppia, chiedendo all’Orlando se secondo lei l’ex di Flavio Briatore se la tira un po’, visto anche il suo passato importante.

Stefania ha risposto in maniera negativa, affermando che Elisabetta, nonostante la loro discussione, si è sempre dimostrata molto gentile e disponibile con tutti in quanto quando magari intravedeva che il suo amore non era alle stelle, correva sempre da lei per tirarla su. Poco dopo però, Alfonso ha fatto la stessa domanda anche ad Antonella Elia che non ha avuto alcun dubbio a riguardo.

“Io credo che anche un po’ per il suo passato con Briatore, un po’ per il suo background, sa di avere un certo un potere sugli altri concorrenti della casa” ha esordito. “Lei è un po’ come diceva Fulvio Abbate: una sorta di Cleopatra a cui gli altri girano attorno, quindi si. Elisabetta se la tira“ ha concluso, mandando su tutte le furie l’ex di Briatore.

Antonella Elia ha infastidito Elisabetta Gregoraci al GF Vip e la sua replica non è tardata ad arrivare.

GF Vip, Antonella Elia provoca Elisabetta Gregoraci: “Mica hai pulito le scale”

Elisabetta Gregoraci non è mancata nel rispondere all’affermazione di Antonella Elia al GF Vip, affermando che lei non se la tira affatto nella casa più spiata d’Italia. In quanto, a suo parere, una persona che se la tira non sarebbe di certo andata nel tugurio o avrebbe aiutato gli altri con le faccende domestiche.

“Sì, ma calmati Elisabetta. Hai fatto gli gnocchi e sei stata nel tugurio, non sei di certo andare a pulire le scale nel centro commerciale“ ha replicato l’opinionista, mettendo subito a tacere la concorrente di Alfonso Signorini, che ha preferito non replicare per non dare vita ad un’ulteriore discussione in diretta, visto che le non ama offrire al pubblico uno spettacolo del genere.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip, che pare abbia firmato un contratto con Flavio Briatore ha preferito sorvolare e rientrando nella casa ha preferito dare un abbraccio a Stefania Orlando con cui si era confrontato poco prima.

Lo spazio di Elisabetta non è di certo finito qui, in quanto Alfonso Signorini ha annunciato che durante il corso della puntata parlerà anche dei presunti messaggi in codice che manderebbe ad un suo corteggiatore. Questo corteggiatore, secondo le recenti indiscrezioni, sembrerebbe essere uno dei componenti de Il Volo.