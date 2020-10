Emma Marrone, così non l’avete mai vista: occhiali da vista grandi e neri, camicia a quadri e capelli spettinati. Stupenda, foto.

Emma Marrone come non l’avete mai vista. Dopo essersi mostrata bellissima con il suo “caos” come scrive lei stessa nella didascalia che accompagna la foto qui in alto, la cantante salentina, tra le storie di Instagram, pubblica una foto in cui si mostra con un look diverso. Abituata a giocare con la propria immagine, Emma ama mostrarsi sia quando ha trucco e capelli in ordine sia quando è a casa, spettinata e totalmente naturale. Il risultato, però, non cambia mia: Emma è sempre più bella e incanta per la sua semplicità e naturalezza.

Emma Marrone: in stile professoressa incanta, la foto con gli occhiali da vista piace a tutti

Prima di andare a letto, Emma è solita salutare i suoi fans e, ieri, l’ha fatto con la foto che vedete qui in alto. Occhiali da vista, camicia a quadri e capelli spettinati ad incorniciarle un viso sereno e rilassato. Quel sorriso appena accennato, poi, le dona un’aria amorevole che piace davvero tanto ai fans. Sempre presente sui social, la cantante salentina ha anche risposto ad alcune domande che le hanno rivolto i followers.

La cantante salentina si è così espressa sul difficile momento dovuto alla seconda ondata di contagi da Covid 19 che ha spinto il Premier Conte a chiedere anche l’aiuto di Fedez e Chiara Ferragni.

“Non è un momento per nessuno, ma invece di lamentarci dobbiamo stringere i denti e fare tutto il possibile per arginare questo maledetto virus. Io sto chiusa in casa ed esco solo per andare a lavoro. Mi mancano i miei amici e le mie abitudini, ma bisogna agire responsabilmente e pensare a tutti i malati e a tutti i medici che sono in prima linea per noi. Dobbiamo resistere”, ha scritto Emma.

A chi le ha chiesto se l’attesa aumenti o faccia passare il desiderio, la Marrone ha detto: “Io sono per tutto e subito. Non fare domani quello che puoi fare oggi. Cogli l’attimo”.