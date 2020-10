Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli hanno fatto pace al GF Vip. L’ex di Briatore ha confidato di quanto suo marito l’abbia frenata.

Elisabetta Gregoraci, dopo l’ultima diretta del GF Vip , aveva confidato di avere qualcuno al di fuori della casa più spiata d’Italia che l’aspettasse e non solo. Quando Pierpaolo Petrelli ha provato di nuovo ad avvicinarsi a lei, visto che hanno una sorta di amicizia speciale, così è stata definita da Alfonso Signorini, lo ha allontanato, rimproverandolo per essersi preso troppa confidenza nei suoi riguardi in quanto qualcuno che la guarda al di fuori potrebbe restarci male.

L’ex velino moro era rimasto profondamente dispiaciuto, tanto da piangere nel cuore della notte dopo la diretta, ma ora le cose sembrano essere drasticamente diverse, in quanto Elisabetta e Pierpaolo hanno fatto pace.

La conduttrice gli ha spiegato che purtroppo ha avuto una vita molto dura alle spalle ed è come se avesse vissuto altri 10 in più rispetto alla sua età anagrafica, ma non solo. La sua relazione con Flavio Briatore l’ avrebbe condizionata a talmente che sente il bisogno di volersi frenare di fronte alle telecamere.

“Tu sei un ragazzo speciale, guai a chi tocca i miei momenti con te, non mi aspettavo di trovare qualcuno così sano nella casa” ha spiegato Elisabetta. “Quando usciremo da qui ti racconterò la mia vita, sono stata con uomo molto importante che mi ha frenato spesso” ha concluso abbandonandosi ad un tenero abbraccio.

Flavio Briatore avrebbe frenato Elisabetta Gregoraci durante il corso della loro vita insieme e per questo motivo lei sarebbe più titubante a lasciarsi andare oggi.

Elisabetta Gregoraci: “Mi chiedo mio figlio cosa pensi di me al GF Vip”

Elisabetta Gregoraci ha confidato a Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip di non aver avuto una vita facile, in quanto molte persone che si sono avvicinate a lei si sono finte amiche e poi l’hanno venduta al mondo esterno o si aspettavano di poter ricavare chissà cosa dalla loro relazione, ma non solo.

L’ex moglie di Flavia Briatore, che è stata smascherata a Mattino 5, ha ammesso anche di pensare in continuazione a cosa possa pensare suo figlio di lei, il piccolo Nathan Falco, guardando le dirette di Alfonso Signorini, e di quanto viene detto sul suo rapporto con Pierpaolo.

“Lo so ed è anche comprensibile che tu senta il bisogno di frenarti per tuo figlio” ha replicato lui. “Per me questo non è mai stato un problema” ha aggiunto, rassicurando Elisabetta che ha voluto confidargli che vorrebbe continuare la loro conoscenza anche al di fuori del Grande Fratello Vip. In modo tale da potergli rivelare cose di lei che non sente di voler condividere con il resto del pubblico del piccolo schermo.

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli al GF Vip, tra l’altro lei è stata scambiata dagli autori per Elisabetta Canalis, hanno ripreso la loro amicizia speciale, ma il pubblico da casa e della rete è convinto che non andrà oltre la fine del reality show di canale 5.