Pan bauletto fatto in casa facile facile, solo 60 calorie!

Se stavi cercando un pane pratico, versione pan bauletto, da fare in casa sei nel posto giusto. La nostra variante a soltanto 60 calorie, scoprila subito!

Per accompagnare i tuoi pasti, soprattutto la cena, un pranzo veloce da portare via, al lavoro, in ufficio, per una gita fuori porta, o semplicemente come accompagnamento ad una pietanza con un buon sughetto per fare la scarpetta.

Pan bauletto fatto in casa

La versione del pan bauletto infatti è super utile, una volta pronto, dovrai solo tagliarlo a fette ed avrai inoltre la possibilità di congelarlo e utilizzarlo all’occorrenza. Sarà bellissimo preparare uno di quei prodotti che trovi solo al supermercato, in versione totalmente integrale.

Questo pan bauletto è ricco di fibre, una versione sana che apporta soltanto 60 cal per fetta, da gustare sia tostato che semplice. Puoi consumarlo anche a colazione con della marmellata o del formaggio. Puoi consumarlo anche a colazione con della marmellata o del formaggio. Ma anche inzuppato nel latte non è male! Una vera delizia da farcire come meglio preferisci. Prova anche il nostro pan brioche!

Ingredienti

Per questa ricetta avrai bisogno di 350 g di farina 100% integrale, 130 ml di bevanda vegetale a scelta (noi abbiamo scelto quella di soia), un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un pizzico di sale, 8 g di lievito di birra, e un cucchiaino di zucchero di canna.

Preparazione

Come prima cosa setaccia la farina, sciogli il lievito nella bevanda vegetale scelta, versa il liquido nel recipiente con la farina e inizia ad amalgamare con cura.

Gira continuamente e aggiungi via via tutti gli altri ingredienti liquidi mescolando nuovamente. Lavora l’impasto fino a che non sarà bello solido ed omogeneo, serviti di una tavola da lavoro anche il legno ben infarinata.

Aggiungi ora un pizzico di sale e lavora di nuovo con le mani, prepara una palla da mettere a riposare coperta da un canovaccio per un minimo di tre ore. Quando l’impasto sarà raddoppiato di volume stendilo nuovamente sulla tua tavola da lavoro e dagli una bella forma rettangolare aiutandoti con un mattarello infarinato.

A questo punto prova ad arrotolarlo ben stretto e mettilo a cuocere in uno stampo per plum-cake ben oleato precedentemente.

Fallo riposare per una mezz’oretta circa e poi in forno a 180° per una cinquantina di minuti. Il pan bauletto, una volta che si sarà raffreddato per bene, sarà pronto per essere tagliato a fette e consumato.