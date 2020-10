View this post on Instagram

̀ – Cɪᴏᴄᴄᴏʟᴀᴛᴏ ᴇ Pɪsᴛᴀᴄᴄʜɪ Buongiorno! Il mercoledì è il giorno preferito; metà settimana è quasi andata e il weekend si avvicina sempre di più Questa mattina sono tornata bambina per un po’. Chi non ha mai fatto colazione con le merendine Buondì Motta, alle 7 di mattina, davanti ai cartoni animati, del tutto ignari delle kcal che stavamo per digerire?! Quanti ricordi.. Siete pronti a tornare anche voi bambini per un po’, giusto il tempo di fare colazione, senza sensi di colpa? Vi presento loro.. Buondì Motta al Cioccolato e Pistacchi. Sono sicura che li amerete perché sono… … ‍♀️ ⏰ Parola di Dory Non vi resta che… ! ‍ 30 gr di farina di avena gusto Pistacchio 10 gr di farina di avena neutra 10 gr di farina di riso 7 gr di cacao amaro in polvere 110 ml di albume 40 gr di yogurt greco 0% 2 gr di lievito per dolci Cioccolato extra fondente Crema proteica al pistacchio Granella di pistacchi Ho unito albume, farine, cacao e ho mescolato bene. Ho aggiunto lo yogurt e ho mescolato nuovamente. Ho aggiunto il lievito e ho mescolato nuovamente. Ho trasferito il composto negli stampini da plumcake in silicone.Ho cotto in forno statico a 180°C per 15’. Una volta freddi, ho tagliato i due plumcake a metà e spalmato un po’ di crema al pistacchio. Ho ricoperto la superficie con cioccolato extra fondente precedentemente sciolto a bagnomaria e con granella di pistacchi.