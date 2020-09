Dopo le parole di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 2020, Lorenzo Crespi fa una dedica importante al collega.

Gabriel Garko emoziona al Grande Fratello Vip 2020 e Lorenzo Crespi commenta su Instagram. Poche parole quelle scritte da Crespi per esprimere sostegno e solidarietà al collega che, emozionatissimo, si è mostrato in tutta la sua fragilità e forza tirando fuori quel bambino che aveva perso per strada. Un momento toccante quello che Garko ha regalato al pubblico di canale 5 e che ha emozionato anche Lorenzo Crespi.

Lorenzo Crespi e le parole per Gabriel Garko: “Porta avanti la verità”

Pochi minuti dopo l’emozionante momento tra Gabriel Garko e Adua Del Vesco che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si sono raccontati come non avevano mai fatto, Lorenzo Crespi ha espresso la propria opinione su quanto accaduto su Instagram. Garko, attraverso una lunga lettera scritta per Adua Del Vesco con cui ha condiviso una parte importante della sua vita, ha parlato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 2020 di quello che è stato soprannominato “segreto di Pulcinella”. Un momento che regalato delle emozioni fortissime a tutti, anche a Crespi che ha commentato tutto sui social.

“Stima Gabriel. Ora porta avanti da solo quello che hai iniziato, la verità. Noi ci faremo da parte”, ha scritto su Instagram Crespi.

Con Garko si sono schierati anche gli utenti di Twitter che stanno esprimendo sostegno e solidarietà all’attore.

bravo gabriel, sei un esempio per tutti coloro che non riescono ad esternare cio che provano per i pregiudizi altri, sei un esempio #GFVIP — Vincenzo (@VINCE_RAB) September 25, 2020

Scusa Gabriel se per colpa di una società bigotta hai dovuto nascondere te stesso. Finalmente puoi prendere per mano il bambino che eri. Chapeau!#GFVIP — ElenaRoccaS (@ElenaRoccaS) September 25, 2020

gabriel garko ha fatto un coming out pazzesco lo amo #gfvip — ; (@ilariabballarin) September 25, 2020

Complimenti per il tuo coraggio Gabriel. Il mondo ha bisogno di verità. Il sistema si deve cambiare. Forza Gabriel ❤️ #gfvip2020 #gfvip #mediaset #gabrielgarko — Amalia Di Palma (@AmyLaStar3) September 25, 2020

Gabriel è andato lì per spiegare il motivo per cui per anni ha dovuto recitare una “fiaba”, non è andato per parlare del suo orientamento sessuale, non ce n’è bisogno, non riducete un discorso così importante a quello. Auguro a lui, Adua e Massimiliano tanta felicità! #gfvip — Sere (@_Sere_l) September 25, 2020

Quelli qui sopra sono solo alcuni dei tantissimi tweet scritti dagli utenti, tutti profondamente colpiti dall’emotività, dal coraggio e dalla sensibilità di Gabriel Garko.