I brand più grandi del mondo fanno la gara a chi riesce a realizzare lo spot più bello di Natale. Amazon sta emozionando milioni di persone con il suo spot di speranza che fa riferimento al Covid-19.

Quanti sogni ha spezzato l’arrivo di questo virus devastante che ha colpito il mondo generando una pandemia? Quante persone si sono fermate? quante attività vivono un momento difficile e una battuta d’arresto? E cosa si potrebbe desiderare per questo Natale all’insegna del Covid se non di tornare alla nostra vita, alla nostra serenità.

Lo spot di Amazon è riuscito a realizzare un messaggio di speranza che emoziona e fa andare avanti guardando al futuro con una nuova prospettiva fatta di positività.

La sugestiva colonna sonora dello spot dona ancora più forza a questo messaggio:

“The show must go on” dei Queen, in versione strumentale mette i brividi, e questa canzone corona il sogno quasi infranto di una giovane ragazza che si è impegnata per mesi nella sua scuola di danza e non stava più nella pelle dalla felicità per essersi aggiudicata il titolo di reginetta del balletto invernale.. poi ha iniziato a esercitarsi per il balletto e hanno chiuso le scuole di danza, ma non ha mollato. Ha seguito le lezioni di danza online. Per fare gli esercizi alla sbarra ha usato la sbarra delle scale di casa… è andata avanti giorno dopo giorno fino a quando non hanno cancellato anche il balletto e nel momento in cui tutto sembrava perso è accaduto l’impensabile. Tutti si sono mobilitati per fare in modo che gli sforzi della piccola ballerina interpretata dalla ballerina francese Taïs Vinolo non fossero stati inutili.



Cosa centra un negozio online in tutto questo? come può aggiustare i sogni infranti delle persone?

Accendendo la luce della speranza. Continuando a non mollare, a credere nel futuro.

Nello spot una sinergia di collaborazione aiuta la ballerina a fare il suo balletto. La sorellina invia l’invito per il ballo a tutti i suoi amici, indicando un piazzale. Il ragazzo dei suoi sogni acquista su amazon una torcia a led che copre lunghe distanze, la mamma della ballerina cuce per lei un meraviglioso vestito.

Il giorno del balletto, la ragazza scende nel piazzale, indossando l’abito meraviglioso cucito dalla mamma, nevica… il ragazzo punta su di lei la luce comprata su Amazon e lei delizia tutti con la sua meravigliosa esibizione.

La morale? Questi mesi così difficili si possono superare, nonostante tutte le difficoltà dovute al Covid e all’emergenza, si può ancora realizzare qualcosa nella nostra vita.

Ecco il video dello spot: