Perdi peso con le noci di macadamia

Le noci di macadamia sono particolarmente famose perché ricche di proprietà benefiche e per il contributo che danno nella perdita di peso. Scopriamo le loro qualità e come mangiarle tutti i giorni.

Le noci di macadamia sono un tipo di frutta secca proveniente dall’Australia. Sebbene siano tra le meno note, negli ultimi anni hanno riscosso sempre più successo per via delle loro tante proprietà nutrizionali. Sebbene molto caloriche, rientrano tra gli alimenti che aiutano a perdere peso. E ciò si deve al fatto che sono ricche di grassi buoni contenenti Omega 3 e Omega 6.

Altamente sazianti, sono ricche di minerali e preziosi e di vitamine come la A, la B1 e la B2 oltre alle quali vantano una grande concentreazione di flavonoidi. Scopriamo quindi quali sono nello specifico le proprietà che le rendono la scelta ideale per chi desidera perdere peso e come andrebbero inserite nel corso della giornata.

Noci di macadamia: le proprietà che le rendono amiche della linea

Chi tiene molto ad uno stile di vita sano, conoscerà sicuramente le noci di macadamia, da anni tra le varietà di frutta secca preferite da sportivi e persone attente alla linea. Ricche di Omega 3, queste particolari noci sono infatti da considerare un alimento prezioso per chi desidera perdere peso. Ecco quali sono le proprietà che riguardano la forma fisica.

Aiutano a bilanciare l’alimentazione. In quanto fonte di grassi buoni, le noci di macadamia aiutano a rendere bilanciati i pasti. Che sia nello yogurt, in un dolce o con la frutta, la loro presenza aiuta a rallentare il transito degli zuccheri nel sangue. Cosa che aiuta nella perdita del peso.

Contrastano il colesterolo cattivo. Oltre a non contenerne, queste noci contrastano il colesterolo cattivo e aiutano a stoccare meglio i grassi in generale. Cosa che in un dieta da sempre una mano in più.

Aiutano l’intestino. Le noci di macadamia contribuiscono a regolare l’intestino. Ciò aiuta sia a depurarsi che a far funzionare meglio l’organismo. Cosa che giova sia da un punto di vista salutistico che per quanto riguarda la perdita di peso.

Ovviamente le loro proprietà benefiche non si limitano solo alla dieta. Anzi, si può dire che le noci di macadamia ne abbiano davvero tantissime. Tra le tante, queste sono le più importanti:

Stimolano il sistema immunitario

Combattono i radicali liberi

Regolano il rapporto tra grassi Omega 3 e Omega6

Aiutano a far assorbire meglio i nutrienti

Fanno bene al fegato

Sono ricche di fibre

Sono antinfiammatorie

Contribuiscono al benessere del cuore

Facilitano la trasformazione dei carboidrati in glucosio

Fanno bene al sistema nervoso

Partecipano alla trasformazione delle proteine

Fanno bene ai reni

Sono prive di glutine e per questo indicate alle persone celiache

Il consumo consigliato per le noci di macadamia (essendo comunque caloriche) è di circa tre al giorno.

Come inserire le noci di macadamia nell’alimentazione di tutti i giorni

Come già detto, le noci di macadamia sono estremamente caloriche. Per questo motivo vanno consumate in piccole quantità che, però, possono andar bene anche per tutti i giorni. Fermo restando che non si può inserirle ad ogni pasto ecco quindi alcune idee per farle entrare a pieno titolo nell’alimentazione di tutti i giorni.

Colazione:

Yogurt greco senza zucchero con frutta e scaglie di noci di macadamia

Ciambellone addolcito con frutti e arricchito con noci di macadamia

Una fetta di pane integrale con avocado e scaglie di noci di macadamia

Spuntini:

Una manciata di noci di macadamia (anche miste ad altra frutta secca)

Yogurt magro senza zucchero con noci di macadamia

Una porzione di frutta con noci di macadamia

Pranzo e cena:

Pasta integrale con pesto di noci di macadamia

Insalata mista con scaglie di noci di macadamia

Secondo con proteina a scelta e verdure croccanti con noci di macadamia

Controindicazioni. Le noci di macadamia, in quanto noci possono essere dannose a chi è allergico. Se mangiate in abbondanza possono causare diarrea o dolori intestinali. Inoltre sono ricche di instamina e per questo sconsigliate a chi ha problemi di questo genere. Anche i soggetti allergici dovranno ovviamente consumarle con cautela e sempre lontano da alimenti allergizzanti.

Infine è bene ricordare che le noci di macadamia sono tossiche per cani e gatti. In caso di dubbi, il consiglio è sempre quello di consultare il medico curante.