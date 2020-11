By

Il kilt, nato nel secolo dell’assolutismo, il diciassettesimo, arriva dalle Highlands scozzesi. Dal 1778 si stabilì che ad ogni trama, o sett, avrebbe corrisposto un clan familiare specifico. Vediamo le migliori proposte di gonne per la terza stagione dell’anno.

Esistono ben settantacinque trame diverse, di solito sono in lana, spesso è ruvida al tatto ma confortevole da indossare: è la gonna tartan. Sembra che questa fantasia fosse già in uso nel Medioevo ma solo per i plaid. Da svariate stagioni la gonna tartan è tornata sulle passerelle ed il pubblico la ama.

Gonne tartan, le star le preferiscono lunghe ma anche mini sono cool

Mentre la gonna Miu Miu (1750 euro), che ricorda i modelli indossati dalle star del cinema dopo la Seconda Guerra Mondiale, è perfetta da abbinare ad una camicia basic bianca o ad una maglia nera con strass, la gonna Mulberry (694,99) è più simile a quella delle divise femminili “preppy” delle scuole private statunitensi. Quando si indossa una gonna bisogna far attenzione a non commettere errori, noi vi avevamo parlato dei più comuni.

In altra fascia di prezzo si trova Woolrich (foto sopra) a 250,00 euro la gonna lunga in misto lana stretch ispirata all’iconico motivo Buffalo Check. La linea svasata e la chiusura a cerniera a scomparsa sul retro sdrammatizzano la fantasia rendendola perfetta con una felpa corta od un pull chiaro. Per scegliere la gonna più adatta al fisico basta leggere la ricerca dettagliata che vi avevamo fornito.

Con Guess (foto sotto) il look sensuale è garantito dalla minigonna ocra elasticizzata a 49,00 euro, in flanella con fibbia e gancetto. La trovate su yoox.com in quattro taglie.

Le mini in questa trama si vedevano ovunque all’inizio degli anni Novanta grazie ai look presenti in video musicali come “Crazy” degli Aerosmith con Alicia Silverstone e Liv Tyler.

Guardate negli armadi delle vostre nonne e poi fate lo stesso con vostra madre. Quasi certamente avranno un capo/gonna tartan da prestarvi. Se così non fosse be’, ora, sapete dove trovarlo.

Silvia Zanchi