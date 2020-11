GF Vip, Gregoraci: “Pierpaolo solo il velino puoi fare”. Lei fu scartata

Al GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha accusato Pierpaolo di fare solo il velino nella vita. Peccato che lei fu scartata 2 volte per quel ruolo.

Elisabetta Gregoraci è tornata di nuovo al centro della polemica al GF Vip. Il motivo?

Nelle scorse ore, lei e Pierpaolo si sono allontanati. Il Pretelli non riesce più ad andare avanti nella loro amicizia speciale se questa rimane tale e non si evolve in qualcosa di più, visto che dichiarato di provare qualcosa che va ben oltre la semplice amicizia. D’altra parte, Elisabetta gli ha più volte ribadito che lei non se la sente di andare oltre, soprattutto in un contesto televisivo come quello in cui si trova, dove ogni cosa che fa viene ripresa dall’occhio vigile delle telecamere di canale 5 e suo figlio a casa potrebbe guardare ogni cosa.

Lei, durante un accesso confronto con lui, presa dalla rabbia, ci è andata giù pesante accusandolo di poter fare soltanto il velino nella vita. Il popolo della rete, però, è rimasto piuttosto stranito da questa sua affermazione considerato che anche lei durante l’inizio della sua carriera ha provato ad emergere in questo modo ma purtroppo non è stata scelta da Antonio Ricci.

Elisabetta Gregoraci è stata scartata da Striscia la Notizia, nonostante al GF Vip abbia accusato Pierpaolo Pretelli di poter fare soltanto quello nella vita.

Elisabetta Gregoraci smascherata dal pubblico del GF Vip: “Non ci è riuscita”

Gregoraci a Pierpaolo: tu solo il velino puoi fare #GFVIP Premesso che è un ONORE essere il Velino di uno show cult come Striscia lui fuori dalla TV vive di musica e ristorazione, te mia cara sarai sempre una velina mancata perché una come te Ricci non l’avrebbe mai presa https://t.co/GqU3GmwrPT — Luca (@Luca_zone) November 5, 2020

Elisabetta Gregoraci, colpita probabilmente da qualche vuoto di memoria, deve aver rimosso che lei ha tentato il provino per diventare la velina mora di Striscia La Notizia per ben due volte.

Per ironia della sorta, lei si era presentata in coppia proprio con un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Chi? Con Flavia Vento, nel ruolo della bionda ovviamente! Ma entrambe furono scartate da Antonio Ricci che preferì puntare tutto su Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, come dargli torto, che dal 1999 al 2005 sono rimaste sul bancone del noto tg satirico, diventando la coppia di veline più famosa di tutta la storia del programma.

Probabilmente, però, Elisabetta Gregoraci al GF Vip, che è pronta a querelare Antonella Elia, ha detto quella frase soltanto perché presa dalla rabbia e non di certo perché voleva offendere Pierpaolo Pretelli o la sua carriera.

La notizia però, oltre a fare il giro del web, è rapidamente approdata anche nei salotti del piccolo schermo. Tant’è che qualche ora fa ne ha parlato anche Federica Panicucci a Mattino 5 e gli opinionisti in studio non hanno di certo apprezzato lo scivolone dell’ex di Briatore, che è stata accusata ancora una volta di prendere in giro il Pretelli che sembra essere realmente preso da lei.

Durante la diretta di questa sicuramente Alfonso Signorini tornerà a parlare dell’argomento. Tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip è realmente finita o c’è ancora qualche speranza che i due si avvicinino di nuovo?