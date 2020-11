Sconvolgente annuncio in diretta al Grande Fratello Vip 2020 per i concorrenti: le parole di Alfonso Signorini scatenano il panico.

Annuncio sconvolgente per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Tutti gli attuali inquilini della casa di Cinecittà, escluse Giulia Salemi e Selvaggia Roma che sono entrate poche settimane fa, sapevano che il reality si sarebbe concluso la prima settimana di dicembre.

Alfonso Signorini, però, in diretta, ha fatto crollare tutte le loro certezze annunciando il prolungamento del reality fino a febbraio. Le parole del conduttore hanno così scatenato il panico tra i concorrenti.

Alfonso Signorini annuncia il prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio, la reazione dei concorrenti

Dopo aver chiamato a raccolta tutti i concorrenti, Alfonso Signorini ha cominciato così il suo annuncio: “Siete entrati nella casa il 14 settembre con l’idea di uscire i primi di dicembre. Tutti avete fatto un percorso fantastico e vi siete fatti conoscere non come personaggi, ma come persone”, ha esordito il conduttore del GF Vip.

Prima di annunciare la verità, Signorini ha mostrato a tutti i concorrenti un filmato riassuntino dei primi due mesi di permanenza nella casa più famosa d’Italia. Un filmato con tutte le discussioni, le emozioni, i baci, le sorprese, le feste e i tanti momenti intensi vissuti all’interno della casa ha emozionato tutti gli inquilini del bunker di Cinecittà.

“E’ arrivato lo zuccherino, adesso cosa manca?”, chiede Francesco Oppini intuendo l’amara sorpresa. “Siete riusciti ad arrivare al cuore di milioni di italiani. Fate parte di milioni di famiglie italiane. Il Grande Fratello Vip non finirà il giorno previsto perchè il pubblico ama questo programma”, continua Signorini.

Poi un filmato con le parole di tutti i parenti che preannunciano il prolungamento del reality esortandoli a non mollare continuando a godersi l’esperienza. Di fronte alle parole dei parenti, tutti i concorrenti piangono. In particolare, quello disperato è apparso Francesco Oppini che è apparso profondamente colpito dalle parole di mamma Alba Parietti. Tante lacrime anche per Elisabetta Gregoraci di fronte al videomessaggio del figlio Nathan.

Maria Teresa Ruta prende la busta rossa e svela la verità a tutti i suoi compagni d’avventura: “Il Grande Fratello ha per voi una notizia incredibile e Alfonso non vede l’ora di rivelarvelo”, legge la Ruta.

Il compito dell’annuncio spetta così ad Alfonso Signorini: “Questo GF Vip passerà alla storia. Siamo convinti che ci canale 5, Mediaset e soprattutto il nostro pubblico ci hanno fatto a gran voce una sola richiesta: cari vipponi le luci della casa non si spegneranno prestissimo. Trascorreremo insieme un Natale fantastico, un Capodanno meraviglioso e staremo insieme fino ai primi di febbraio”.

Inizialmente, i vip hanno esultato pensando ad uno scherzo, ma poi in casa è arrivato il panico. “Questo è un momento particolare. Stiamo avendo un enorme successo perchè teniamo compagnia alla gente con le voste emozioni. La gente ha bisogno di un po’ di leggerezza, emozione e divertimento. Mi rendo conto che può essere una fatica perchè pensare le feste lontani dalle famiglie non è facile. Avete il supporto nostro e delle nostre famiglie. Non abbiate fretta di decidere, ma non dimenticate quello che vi hanno detto le vostre famiglie“, ha aggiunto Signorini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Cosa faranno i concorrenti? Lo scopriremo nelle prossime settimane.