Selvaggia Roma distrutta al GF Vip ammette: “L’ho abbandonata”

Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip è stata sommersa dai sensi di colpa, raccontando tra le lacrime un toccante retroscena sul suo passato.

Selvaggia Roma, nonostante sia entrata soltanto da qualche settimana, è diventata senza dubbio una delle concorrenti più chiacchierate di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente ha sempre mostrato il lato più acceso di lei, quello dedito a creare numerose discussioni per dare vite a dinamiche sempre nuove all’interno del programma, ma nelle scorse ore si è lasciata andare ad un lungo sfogo tra le lacrime, mostrando non solo un lato inedito del suo carattere, ma anche svelando al grande pubblico un doloroso retroscena sul suo passato.

La concorrente, infatti, che è stata difesa da Tony Aglianò a Pomeriggio 5, ha svelato del suo complicato rapporto con la madre e come quest’ultima abbia sofferto non solo dopo la fine della relazione con suo marito ma anche a causa dei gesti di lei.

Selvaggia Roma ha pianto al Grande Fratello Vip, mostrando un lato inedito del suo carattere, rivelando i sensi di colpa che cova dentro di sé a causa del complicato legame che le unisce.

GF Vip: Selvaggia Roma parla del rapporto complicato con sua madre

Selvaggia Roma si è confidata a cuore aperto, parlando del difficile passato che e lei e sua madre sono state costrette a vivere in Tunisia, dove una donna sola non ha alcuna speranza di poter andare avanti senza un uomo al suo fianco e di come lei covi profondi sensi di colpa dentro di sé per averla fatta soffrire.

“Mia madre non è riuscita a rifarsi una vita dopo mio padre” ha raccontato la concorrente tra le lacrime. “Si è concentrata soltanto su di m e non le importava trovarsi un uomo al suo fianco, ha passato dei momenti terribili“ ha proseguito con la sua confessione. “Io e lei ci trovavamo a Tunisi, ma lei voleva riportarmi in Italia ma c’è stato un momento in cui non ci riusciva” ha osservato.

“Io avevo 4 anni, ero piccola e la vedevo piangere tutte le notti perché in questi paesi una donna non conta niente“ ha ammesso a cuore aperto, raccontando di una realtà molto diversa da quella a cui siamo abituati. “Eravamo in una trappola e non poteva riportarmi in Italia” ha aggiunto. “Lei non mi ha mai incolpata di nulla, ma io purtroppo sì” ha poi proseguito. “Non è stata molto bene per questo motivo, ma anche per altri episodi e io mi do molte colpe per quello che lei è stata costretta a passare nella sua vita, le ho fatto del male“ ha sottolineato tra le lacrime. “C’è stato un momento in cui non so perché, ero impazzita, l’ho abbandonata e le ho detto che me ne sarei andata una volta e per tutte” ha concluso. “Mi ricordo ancora il suo sguardo alla porta“ ha aggiunto Selvaggia, che è stata anche protagonista di un altro scottante gossip fuori dalla casa.

Se tre anni fa, guardando Temptation Island, mi avessero detto che avrei pianto per Selvaggia Roma li avrei presi per pazzi. #gfvip pic.twitter.com/2Iw5RkXi9i — fra (@JAVREGUISS) November 26, 2020

Selvaggia Roma al GF Vip ha svelato un lato inedito del suo carattere, mostrando forse quella sensibilità che il pubblico del piccolo schermo aveva bisogno di cogliere in lei.